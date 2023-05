Un lifting arrive pour la BMW Série 4 mais pour la première fois, un prototype de M4 camouflé a été photographié en public et il s’agit, en prime, de la version cabriolet avec un toit en toile.

Comme vous pouvez le voir, la M4 Cabriolet est tout aussi bien camouflé à l'avant et à l'arrière que les autres prototypes de la Série 4 capturés par les photographes. Cependant, cela ne signifie pas que la M4 recevra les mêmes nouveautés.

Les détails de la partie avant sont similaires au modèle actuel avec tous les évents et les angles contrastés, mais on peut s’attendre à une apparence générale plus agressive, similaire à la CSL.

Les phares semblent légèrement plus petits, une particularité qu’elle partagera avec la série 4 rafraîchie. En revanche, la calandre reste la même...

Une M4 pure et dure

Si l'avant ne suffit pas à vous convaincre qu'il s'agit d'une M4, l'arrière devrait mettre fin à tous les doutes. Les quatre sorties d'échappement plus le diffuseur sont incontournables.

La partie inférieure du carénage ne semble pas différente de la M4 actuelle et les réflecteurs verticaux sont également au même endroit. La partie supérieure semble un peu plus plate, cependant, et il n'est pas difficile de repérer les nouveaux feux arrière. La taille et la forme peuvent sembler identiques, mais les structures internes sont différentes.

Nous ne pouvons pas encore avoir un aperçu clair de l'intérieur de la BMW, mais nous soupçonnons que les changements seront limités à des différences de finition mineures. Le volant, par exemple, semble également avoir une couverture épaisse.

En ce qui concerne les changements sous le capot, ne vous attendez pas à un nouveau groupe moto-propulseur majeur bien que cela ni signifie pas que le moteur six cylindres en ligne actuel, bi-turbo de 550 ch, dans la CSL ne soit pas déjà fantastique. Et les versions "plus normales" ont déjà 480 ou 510 ch. Mais il y a certainement plus à attendre dans l'unité de 3,0 litres.

Cette voiture d'essai légèrement camouflée semble prête pour la production mais il ne faut pas s’attendre à une première avant la fin 2023, au plus tôt.