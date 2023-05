BMW a lancé les livraisons de la nouvelle M2 il y a seulement quelques semaines, mais un prototype d'une version plus sportive est déjà testé au Nürburgring. Un nouveau rendu de Motor.es tente de décoller le camouflage de manière spéculative pour prédire l’allure du coupé nouvelle génération. Après avoir vu la M3 CS et la façon dont la division M lui a donné un aspect légèrement différent de la berline ordinaire, il ne devrait pas être si difficile d'imaginer une potentielle M2 CS.

Le site de passionnés, BMWBLOG, rapporte que la M2 aux spécifications plus élevées sera introduit vers la fin de 2025 avec le surnom de Clubsport. Naturellement, elle utiliserait une version améliorée du même moteur S58 partagé par les modèles M2, M3 et M4, soit une unité de six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbo de 500 et 520 ch, ce qui le rend à peu près aussi puissante que les deux plus grandes voitures M sous leur forme de compétition.

Une concurrente en interne pour la M4 ?

Ce même rapport indique que BMW n’installera que deux pédales. En d'autres termes, la M2 CS serait exclusivement équipée de la transmission automatique à huit rapports. Contrairement à la M3 CS avec sa configuration xDrive, le plus petit coupé sera proposé uniquement en propulsion. Cependant, une M2 xDrive est à l'étude et pourrait arriver plus tard dans le cycle de vie du modèle.

Bien qu’il n’apparaisse pas dans le rendu ci-contre, la M2 CS est censé recevoir un aileron arrière façon M3 CSL E46. À l'avant, attendez-vous à un pare-chocs redessiné avec des prises d'air plus grandes, ainsi qu'un contour rouge pour la calandre pour faire écho à la M3 CS. Comme pour la super berline, il y aura peu d'options de peinture, mais l'une d'entre elles serait particulièrement spéciale, selon BMWBLOG.

En tout cas, l’arrivée de cette M2 CS représenterait un vrai dilemme pour les amoureux de la marque lors du choix d’achat face à la M4.