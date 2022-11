Nous le savons depuis un petit moment déjà, BMW nous prépare dans l’ombre le remplaçant du BMW X2. Début octobre, nous avions aperçu sous un camouflage, ce qui semblait être la version restylée du X2. Quelque temps plus tard c’était au tour de la version M35i de faire son apparition.

Aujourd’hui, nos espions ont réussi à prendre en photo le tout nouveau BMW iX2, la version 100 % électrique du petit SUV urbain bavarois. Malgré une apparente ressemblance avec le X2, l’iX2 est facilement reconnaissable grâce à sa calandre fermée, à l’absence de pot d’échappement ou encore aux grands autocollants “véhicule électrique” apposés sur les portes avant ainsi que sur malle arrière.

Galerie: BMW iX2 photos espion

19 Photos

Côté design, le iX2 reprend le style “coupé” de ses deux grands frères, le X4 et le X6. En faisant ce choix, il s’éloigne fortement de ce que nous avions connu avec le X2 F39. Pour ce qui est de l’intérieur, aucune photo n’a encore fuité mais il devrait reprendre celui des nouveaux modèles de BMW qui offre deux grands écrans sur le tableau de bord.

Pour ce qui est du groupe motopropulseur, le iX2 devrait reprendre celui de l’iX1 dévoilé plus tôt cette année. Ces deux nouveaux modèles dans la gamme de BMW partageront aussi la même plateforme FAAR. Pour rappel, le iX1 dispose de deux moteurs, un pour chaque essieu. Équipé de ces derniers, le iX1 développe 230 kW et 494 Nm de couple.

Contrairement à beaucoup d’autres constructeurs, BMW semble continuer à développer et lancer des modèles thermiques. Le X2 quant à lui devrait proposer des moteurs à trois et quatre cylindres. Comme annoncé plus tôt, une variante M35i devrait aussi voir le jour qui sera probablement équipé du 2,0 L turbocompressé de 300 ch.

Le constructeur bavarois n’a communiqué aucune date de présentation ni de lancement mais il faudra s’armer de patience pour voir le X2 et le iX2 dans leur version finale car ces derniers sont encore en phase de développement.