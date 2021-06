L'heure du restylage a sonné pour les BMW X3 et X4. Le constructeur bavarois a amélioré leur look et soigné leur habitacle plus numérique et toujours plus connecté. BMW a profité de l'occasion pour doter ses crossovers de plusieurs aides à la conduite et d'électrifier l'ensemble des moteurs.

Subtils changements mais grande mise à niveau

Le X3 a déjà fuité, mais ces photos officielles montrent avec précision les changements opérés. On y découvre de nouveaux boucliers, un regard plus futé et des feux arrière en 3D. Vous ne l'aurez sans doute pas remarqué, mais les phares sont en option dotés de la technologie Laser afin d'éclairer la route jusqu'à 650 mètres. Cette technologie était déjà entre autres présente sur le X5, elle arrive aujourd'hui sur les X3 et X4.

Le diffuseur arrière a été modifié pour un look plus dynamique et pour y intégrer des canules d'échappement plus grandes. Optez pour la finition M Sport et votre crossover se transforme en une voiture de sport. Hormis les boucliers et les éléments noirs brillants, cette finition ajoute aux deux crossovers des jantes de 19 pouces. En option, il est possible d'ajouter des jantes de 20 et même 21 pouces, ainsi qu'un système de freinage spécifique caractérisé par des étriers bleus ou rouges.

Le constructeur de Munich indique que ses clients pourront choisir entre 11 couleurs différentes, dont le tout nouveau Skyscraper Gray. En option, et en passant par BMW Individual, il est possible d'habiller son SUV des couleurs mates que sont le rouge aventurine et le bleu tanzanite.

Technologie dernier cri

Dans l'habitacle, on retrouve un combiné d'instrumentation numérique et un écran central de 12,3 pouces. Tout comme pour la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé, BMW a mis les bouchées doubles pour équiper ses nouveaux modèles des toutes les dernières technologies (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, etc). On notera en outre que la console centrale a été retouchée, tout comme le tunnel central. Les BMW X3 et X4 restylés sont livrés de série avec des sièges sport (noir, beige, marron et rouge) ainsi qu'une climatisation automatique à trois zones.

La zone de chargement est inchangée, le X3 affiche un volume de coffre de 550 litres tandis que le X4 se contente de 525 litres. Les volumes augmentent à 1600 et 1430 litres pour le X4 une fois les sièges rabattus.

L'immanquable hybridation

Tous les moteurs des BMW X3 et X4 sont électrifiés et associés à une boîte automatique à 8 rapports ainsi qu'à la transmission intégrale xDrive. En essence, on retrouve les versions 20i de 184 ch, 30i de 245 ch et M40i de 360 ch. En diesel, il existe les 20d de 190 ch, 30d de 286 ch et M40d de 340 ch. La version hybride rechargeable (30e) est seulement proposée pour le X3.

Les BMW X3 et X4 LCI seront présentés au salon automobile de Chengdu (Chine) du 27 août au 5 septembre. Ils seront par la suite exposés au salon de Munich du 7 au 12 septembre. Le carnet de commandes sera ouvert dès le mois juillet.