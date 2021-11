La BMW X1 de nouvelle génération porte encore et toujours un camouflage. Cela fait plus d'un an que le constructeur nous le cache, et les choses ne devraient pas changer. Les dernières photos montrent le crossover - toujours bien camouflé - bien qu'il y ait une différence distincte à l'arrière où une quadruple sortie d'échappement est visible.

Le précédent prototype n'avait pas de canules d'échappement de ce type, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'un X1 standard. Le camouflage cache une grande partie du style de la voiture, mais elle ne semble pas avoir l'agressivité que l'on associerait à un modèle BMW M.

C'est parce qu'il s'agit du X1 M35i, le modèle destiné à ceux qui veulent un peu de puissance et un style sportif sans se ruiner. Il est similaire aux modèles M135i et M235i que BMW propose. Ces deux modèles offrent une puissance de 306 chevaux et un couple de 332 Nm, mais BMW pourrait modifier le moteur turbo pour qu'il produise un peu plus afin de compenser la masse supplémentaire du X1. Cela le mettrait en concurrence directe avec le Mercedes-AMG GLA 35.

Le X1 nouvelle génération arrivera avec une variété de motorisations, y compris une variante iX1 entièrement électrique. Cependant, elle ne sera pas disponible tout de suite. Le X1 next-gen devrait être commercialisé dans la seconde moitié de l'année 2022, donc nous devrions le découvrir en début d'année prochaine. BMW n'a pas dit quand le X1 électrique pourrait arriver, mais les rumeurs suggèrent qu'il sera mis sur le marché dès 2023, bien que cela soit sujet à changement.

D'ici là, nous aurons d'autres photos à vous partager, restez branchés !