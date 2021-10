Une nouvelle M est-elle sur le point de rejoindre la grande famille des BMW sportives ? Apparemment oui. À en juger par certaines photos espions prises en Allemagne, BMW travaillerait sur un X1 sportif pour compléter la gamme de son nouveau modèle prévu pour le milieu de l'année 2022.

Des éléments qui soulèvent quelques interrogations

Le nom lui-même suscite déjà des discussions parmi les passionnés. En effet, ce X1 à vocation sportive ne devrait pas être considéré comme un modèle M en tant que tel, mais plutôt comme une sorte "d'amorce" à l'univers sportif de la firme bavaroise, comme le sont les M135i, X2 M35i et autres M235i.

Et pourtant, le traitement esthétique de ce X1 semble être plus sportif que celui de ses "sœurs". Le détail le plus remarquable sur le prototype, c'est sans doute la présence de quatre sorties d'échappement, un détail habituellement réservé aux BMW les plus extrêmes comme les M3 et M4. Le prototype embarque également un plus gros spoiler et un bouclier légèrement différent de ceux vus sur d'autres mulets ces derniers mois. Cependant, la présence de camouflages ne nous permet pas de discerner toutes les caractéristiques esthétiques.

Le X1 le plus puissant jamais produit ?

Si ce X1 s'appelle effectivement "M35i", nous pouvons nous attendre à la même motorisation que les autres versions déjà présentes dans la gamme de BMW. Ainsi, le bloc 2,0 litres quatre cylindres développant 306 chevaux et 450 Nm de couple sera de la partie, et associé à la transmission intégrale xDrive et à une boîte automatique à huit rapports. Sur la Série 1, ce groupe motopropulseur permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et d'atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h.

Actuellement, la version la plus puissante est l'hybride rechargeable xDrive 25e de 220 chevaux. Outre la M35i, plus dynamique, le X1 restylé sera également disponible en versions essence et diesel avec des puissances plus conventionnelles et, surtout, en version hybride rechargeable avec encore plus d'autonomie en mode 100 % électrique. BMW travaille également sur une version 100 % électrique baptisée iX1 qui sortira ultérieurement.