La BMW X1 de nouvelle génération revient dans une nouvelle série de photos que nos photographes viennent de nous envoyer. Pris en flagrant délit sur les routes publiques avec tout le camouflage que l'on peut attendre d'une BMW, deux prototypes ont été repérés et l'un d'eux a même montré des parties de son intérieur. Nous allons y venir dans une minute, mais d'abord, jetons un coup d'œil à l'extérieur.

Le constructeur allemand essaie de nous piéger avec ces deux voitures d'essai, car il mélange des pièces que nous avons déjà vues avec des composants qui sont nouveaux. L'un des prototypes, par exemple, avait ses feux de série à l'avant - ce que nous avons vu il y a quelques semaines - mais beaucoup de déguisements couvrant son pare-chocs avant. L'autre voiture de test, quant à elle, avait moins de camouflage sur le pare-chocs mais présentait des phares provisoires. La combinaison de ce que l'on peut voir des deux voitures nous donne probablement une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Galerie: Photos espion BMW X1 (2022)

21 Photos

Nous sommes heureux d'annoncer que BMW conservera la calandre presque inchangée par rapport au X1 sortant. Elle est peut-être un peu plus grande à en juger par ces photos, mais elle n'est certainement pas de la taille de celle de la nouvelle Série 4. Associée aux phares plus aigus, la calandre contribue à un bouclier avant plus agressif et très bien proportionné.

Les premières photos de l'intérieur du X1 nouvelle génération montrent que l'habitacle du crossover haut de gamme partagera de nombreux éléments avec la nouvelle Série 2 Active Tourer. Ne vous inquiétez pas - il peut sembler inachevé (et c'est parce qu'il l'est), mais ces couvertures en plastique manquantes autour du volant seront installées et la disposition quelque peu bizarre de la console centrale disparaîtra sur le modèle de production final. Une chose que nous apprécions déjà est le volant à trois branches.

Selon les régions, le nouveau X1 sera proposé avec des moteurs à essence, diesel, hybride et hybride rechargeable. Attendez-vous à une présentation complète dans les prochains mois.