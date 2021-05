Bientôt, BMW présentera le nouveau X1, mais avant ça, ses ingénieurs doivent poursuivre son développement afin de le mettre au point. Un prototype de cette nouvelle génération est sorti des ateliers de BMW pour affronter l'Enfer Vert, et cela tombe bien, car des photographes étaient présents à ce moment-là.

Ces photos nous permettent de nous faire une idée du design et du style de la nouvelle génération du X1. Bien que le prototype soit camouflé, on peut tout de même observer la forme des feux avant et de la calandre.

Globalement, le X1 ressemble à ses ainés que sont les X3 et X5. Mais pour cette nouvelle génération, BMW semble l'avoir doté de nouveaux feux à la fois fins et effilés. La calandre n'est pas aussi immense que celle des M3 et M4, elle est toutefois imposante et occupe une bonne partie de l'espace avant.

Plusieurs versions du BMW X1 seront lancées. Celle présentée ici a un air sportif avec ses jantes surdimensionnées et sa hauteur de caisse légèrement plus basse qu'un SUV standard.

Par le passé, BMW a aussi confirmé l'arrivée d'une version 100% électrique. Elle pourrait porter le nom iX1 et se positionner en-dessous du iX3 déjà sur le marché. Les clients auront donc le choix entre des motorisations thermiques et électriques. La stratégie de proposer un même modèle en versions thermique et électrique semble de plus en plus répandue au sein des constructeurs automobiles. Dernier exemple en date, Porsche qui offrira son nouveau Macan avec des moteurs essence mais aussi électriques.

Le constructeur de Munich ne donne pas d'informations à propos de cette troisième génération. Nous savons toutefois qu'elle reposera sur la plate-forme FAAR et que la puissance des moteurs thermiques sera donc acheminée aux roues avant. Concernant la déclinaison électrique, un second moteur pourrait être placé à arrière. L'arrivée du nouveau X1 est prévue l'an prochain, sa présentation pourrait en revanche intervenir courant 2021.