L'année dernière, BMW a donné un grand coup de jeune à la M5. Donc normalement, elle a quelques années devant elle avant de changer de nouveau. Mais voici que nous venons de recevoir de nouvelles images de nos chasseurs de scoops qui montrent un étrange prototype de M5 avec des roues plus grandes et plus larges et des élargisseurs d'ailes sur l'essieu arrière.

Voilà qui pose des questions. On aimerait savoir si la division M GmbH a déjà de nouveaux plans, inconnus jusqu'à présent, pour sa grande berline de performance ?

Un zoom sur les pneus arrière montre une taille de 295/35 R21. Ils sont donc plus grands d'un pouce et plus larges de 20 millimètres que sur une M5 normale. Par rapport à la M5 Compétition, plus puissante, c'est toujours 10 millimètres de plus.

Pour être honnête, nous sommes un peu perdus quant à ce que représente la voiture sur ces photos. Une autre version, peut-être encore plus puissante, de la limousine déjà très puissante n'aurait pas vraiment de sens. Du moins pas maintenant. D'autant que la firme munichoise n'a dévoilé que récemment la M5 CS, la plus haute dans la gamme, parée pour la piste, qui est déjà inégalée dans son segment en termes de rapport puissance/poids et de design sportif.

Voici donc un scénario possible : BMW pourrait déjà travailler sur la prochaine génération de M5, en utilisant le modèle actuel comme simple coquille pour la nouvelle technologie. Pour autant le timing est inhabituel. Comme nous l'avons dit, le lifting de la Série 5 date de moins d'un an. Il est possible, cependant, que ce prototype serve de véhicule d'essai pour une toute autre et nouvelle voiture.

Autre possibilité : l'année prochaine, M GmbH, fondée en 1972, fêtera son 50e anniversaire. Certains modèles spéciaux pour les fans ont déjà été annoncés. Une M5 spéciale pourrait donc théoriquement en faire partie ?

En fin de compte, nous ne savons tout simplement pas à ce stade ce qu'est véritablement cette M5 sur ces photos. Et puis il pourrait tout simplement s'agir d'un particulier qui souhaite des roues plus grandes et des ailes plus larges sur sa M5 et qui roule actuellement avec une solution de fortune. Nous vous tiendrons informés d'éventuelles évolutions sur la M5 dès que nous aurons de nouvelles informations !