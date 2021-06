Le BMW X1 doit encore faire ses armes face aux Audi Q3 et Mercedes-Benz GLA. BMW est donc en train de mettre au point la nouvelle génération du crossover pour lui donner une seconde chance.

Le fabricant a déjà confirmé que le modèle arrivera "à la fois avec un moteur à combustion interne et un groupe motopropulseur entièrement électrique", et nous avons de nouvelles photos espion montrant la version thermique.

Ces clichés ont été réalisés par nos amis de Motor.es et montrent un prototype camouflé sur des routes de montagne quelque part en Europe. Après la séance d'essai au Nurburgring le mois dernier, le nouveau X1 roule tranquillement pour ajuster le réglage de ses suspensions et de sa direction.

Galerie: Photos espion BMW X1 - Juin 2021

Ce prototype porte les éléments du modèle de série, malheureusement, on imagine que très difficilement le design de cette nouvelle génération. Le nouveau X1 sera plus grand que son prédécesseur et ce prototype pourrait cacher des indices sur une version à empattement long pour le marché chinois. Un coup d'œil sur la custode révèle que le camouflage cache sa taille et sa forme réelles, ce qui pourrait être une indication qu'un crossover légèrement plus long est en cours de développement.

Il est également intéressant de noter que la position des poignées de porte sera en dessous de ces faux autocollants blancs sur les portes. Une autre chose que nous aimerions souligner est que la calandre ne semble pas surdimensionnée à ce stade.

Le plus petit membre de la famille X de BMW s'en tiendra à une plateforme à traction avant, mais les versions plus chères et plus puissantes seront disponibles en option avec un système à transmission intégrale. Une gamme complète de groupes motopropulseurs à essence, diesel, hybride et entièrement électrique est attendue, ce dernier étant prévu pour un lancement dès le premier jour. BMW pourrait dévoiler le nouveau X1 avant la fin de l'année et lancer les ventes quelques mois plus tard.