La 101e course du Pikes Peak International Hill Climb est déjà dans les livres, et pour la plupart des concurrents, ce fut une bonne journée. Les conditions météo étaient idéales et le parcours était rapide, mais BMW n'a pas su profiter de la situation pour accrocher un temps record.

La marque allemande avait l’intention de revendiquer le record du SUV de production le plus rapide avec son XM Label Red haute performance, le premier véhicule spécifique M à sortir de Munich depuis la M1 en 1981. Heureusement, le conducteur Matt Mullins n'a pas été blessé, mais comme la vidéo en direct de Pikes Peak (ci-dessus) le montre, le SUV n'a pas été aussi chanceux.

Personne ne sait réellement ce qu’il s’est passé. Le livestream n'a pas capturé de séquences de l'accident et nous n'avons pas encore vu d'autres clips vidéo à ce sujet (il faut se rendre vers 4h20 sur la vidéo pour apercevoir le SUV en question). Motor1.com a contacté BMW pour demander plus d'informations mais on ne sait pas si BMW avait des caméras embarquées en marche, et le pilote n’a pas fait de commentaire à ce sujet. Un porte-parole de l'entreprise a offert la déclaration suivante dans un e-mail pour Motor1 USA :

"Malheureusement, nos espoirs d'un record avec la BMW XM aujourd'hui se sont terminés par un incident de course. Le pilote Matt Mullins est déçu mais indemne. L'accent est maintenant mis sur la préparation du véhicule et la planification d'une autre tentative de record plus tard cet été."

L’Urus toujours à son Peak de forme

Pour l'instant, le Lamborghini Urus Performante est toujours le roi de la colline pour les SUV lors de l'événement emblématique. En 2022, la Lambo de 666 chevaux a parcouru l'étape de près de 20 kilomètres en 10 minutes et 32,06 secondes. Il a fait l'ascension sur des pneus Pirelli P Zero Trofeo R et s'est appuyé uniquement sur les turbos pour maintenir le moteur en marche à la ligne d'arrivée de 4 300 mètres d’altitude.

Contrairement au XM, l'Urus n'utilise pas de groupe moto-propulseur électrifié et cela aurait pu être un avantage significatif pour BMW si l'accident ne s'était pas produit. Insensible à l'altitude, les 194 ch générés par le moteur électrique du XM seraient restés constants pendant la montée, contribuant à la puissance totale du XM Label Red de 738 ch. La journée n'a cependant pas été un lavage total pour BMW. Le vétéran de Pikes Peak, Rhys Millen, a réalisé un nouveau record personnel pour les voitures de série, conduisant une BMW M8 au sommet en 10 minutes et 12 secondes.