BMW affirme que le XM est le premier modèle spécial depuis la M1 (voir ci-dessous), mais les deux voitures représentent des philosophies totalement différentes. L'un est un SUV extrêmement grand et lourd tandis que l'autre était une supercar à moteur central léger et surbaissé. Malgré son poids, le nouveau venu est bien rapide en ligne droite, aidée par un V8 électrifié très puissant. Un nouveau test d'accélération suivi d'une course à vitesse maximale montre le XM à plein régime sur l'autoroute.

Comment ça s'est passé ? Le XM a mis 4,18 secondes de 0 à 100 km/h, prouvant ainsi une fois de plus que BMW sous-estime les performances de ses voitures M. C'était près de deux dixièmes de seconde plus rapide qu'annoncé, et on peut noter une puissante accélération compte tenu du poids à vide de 2 710 kilos. Pour mettre ce chiffre en perspective, un Lamborghini Urus Performante (voir ci-dessous) pèse 560 kg de moins.

Dans l’ombre du X5 M

Cependant, le XM est toujours considérablement plus lent que le X5 M Competition beaucoup moins cher. Il y a quelques années, les mêmes personnes d'AutoTopNL ont testé la version pré-lifting du SUV plus petit et plus léger et ont fait le sprint du 0 à 100 en seulement 3,81 secondes. Peut-être que le XM Label Red (voir ci-dessous), plus puissant, se rapprochera des performances du X5 M, mais l'écart de prix entre les deux SUV est encore plus grand.

Cela soulève la question : que cible BMW avec le XM ? Avec un prix de départ de 146 451 €, le SUV électrifié coûte 33 803 € de plus que le X5 m, soit presque l'équivalent d'un coupé 230i de base. Il y a de fortes chances que ceux qui achètent le XM ne le fassent pas pour la performance mais plutôt pour son apparence puisqu'il se démarque de tous les autres modèles X.

La XM est la première des nombreuses voitures M hybrides rechargeables à venir cette décennie, la M5 de nouvelle génération étant la suivante. Selon les rumeurs, la super berline arriverait en 2025 et pourrait être accompagnée d'un break. Le duo dynamique devrait combler l'écart en termes de puissance entre le XM et le XM Label Rouge en disposant d'un peu plus de 700 ch.

Pendant ce temps, BMW prévoit que près de la moitié de la demande XM proviendra des États-Unis (26 %) et de la Chine (23 %), suivis du Moyen-Orient (8 %). L'Allemagne et la Corée du Sud devraient chacune représenter 7% des clients.

