Nous ne saurions trop insister dessus : les camping-cars et les caravanes se déclinent en toutes sortes de saveurs. Et la palette s'étend d'une simple transformation d’un fourgon de livraison à un appartement de luxe sur roues. Les différences de prix ? Elles sont énormes mais des créations particulièrement folles apparaissent encore et encore. Un exemple concret ? Cette BMW M4 à traction intégrale avec camping-car imaginée par BradBuilds.

À noter cependant, ces photos ne sont que des rendus et non une véritable conversion. Mais avec beaucoup d'argent sur le compte et des tuners suffisamment motivés, cette création pourrait certainement être convertie en un véritable véhicule. Ensuite, vous auriez un camping-car pour deux personnes assez unique dans la flotte. Complet avec lit, cuisine et panneaux solaires pour l'alimentation électrique.

Un camping-car de plus de 500 chevaux

Et grâce aux gros pneus tout-terrain et à la garde au sol accrue, vous pouvez également faire des trajets hors des routes goudronnées. À bord se trouve bien sûr le six cylindres en ligne de 3,0 litres avec le bi-turbo bien connu de la BMW M4 , qui dans la version Competition avec transmission intégrale xDrive délivre 510 ch et 650 Nm (voir ci-dessous). Dans la BMW standard, il faut 3,5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Cependant, avec les pneus mentionnés, le châssis rehaussé et l'habitacle un peu moins aérodynamique, cette valeur ne devrait pas être atteignable. Et la consommation devrait également être supérieure aux 10,1 l/100 km spécifiés.

Mais peu importe. Vous devriez être sûr d'avoir des regards étonnés envers ce camping-car (ou peut-être sur la Nordschleife du Nürburgring selon l’utilisation). Donc, si les camions sont convertis en camping-cars et qu'il existe même versions à deux étages basés sur des bus, pourquoi pas un camping-car M4 aussi ? Peut-être qu'un millionnaire excentrique sautera le pas et fera de cette transformation une réalité.