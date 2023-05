Au cours des dernières décennies, Porsche a développé sa propre idée de ce que doit être une voiture de sport avec la 911, un bolide qui place son moteur juste derrière les roues arrière. En un coup d'œil, cela peut sembler être une disposition qui n'est pas optimale pour les performances, mais le constructeur automobile basé à Stuttgart a prouvé que la 911, quelque soit sa version, est une machine très performante, à maintes reprises. Aujourd'hui, elle doit faire ses preuves face à deux des voitures de piste les plus rapides, actuellement, et disponibles sur le marché.

Hagerty propose une nouvelle vidéo de 17 minutes enregistrée au Willow Springs International Motorsports Park. Là-bas, la nouvelle 911 GT3 RS doit faire face à une Chevrolet Corvette Z06 et une BMW M4 CSL : trois machines qui suivent des philosophies différentes mais qui offrent toujours de grandes performances.

Randy Pobst (un pilote de course américain et journaliste pour le magazine Motor Trend, connu sous le nom de The Rocket) va prendre le volant de chacune de ces voitures pour effectuer des tours chronos et ainsi montrer si l’une de ces trois montures écrase les autres.

Légèreté contre puissance

Voyons les chiffres. La nouvelle 911 GT3 RS est équipée d'un moteur six cylindres à plat de 4,0 litres développant 518 chevaux et 463 Nm de couple associé à une transmission automatique à double embrayage et ses sept rapports. Elle pèse environ 1456 kilos dans cette configuration, qui a été développée pour une utilisation sur piste avec une suspension plus rigide et une aérodynamique très poussée.

La Corvette Z06 2023, équipée de l'ensemble Z07, représente les États-Unis dans cette bataille à trois. Elle dispose d'un moteur V8 de 5,5 litres couplé à une transmission à double embrayage à huit rapports. La puissance maximale est de 670 ch et 623 Nm de couple mais cette Corvette fait pencher la balance à 1664 kilos, ce qui la rend nettement plus lourde que la 911 GT3 RS

Enfin et surtout, BMW apporte sa M4 CSL sur la table. Elle a le plus petit moteur en termes de cylindrée mais cela ne veut pas dire qu'il est moins puissant. Le six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbo développe 543 ch et 649 Nm de couple, transmis aux roues via une boîte automatique à huit rapports. Côté poids, elle se situe entre ses deux concurrentes avec 1623 kilos.

À vos prédictions !