BMW Group clôture l'année 2022 avec des résultats positifs en termes de chiffre d'affaires, en hausse de 28,2%. Le bénéfice net s'élève quant à lui à 18,58 milliards d'euros et progresse de 49%.

Le seul chiffre négatif émanant du groupe, propriétaire des marques automobiles BMW, MINI et Rolls-Royce (ainsi que les motos BMW Motorrad) est celui des ventes mondiales. De janvier à décembre 2022, 2'399'632 voitures ont en effet été livrées dans le monde par BMW Group, soit 4,8% de moins que les 2'521'514 unités de 2021.

Cette baisse est expliquée par le groupe allemand :

"La demande toujours élevée des clients s'est reflétée dans le solide carnet de commandes de l'entreprise. Cependant, elle n'a pas pu être entièrement satisfaite en raison des difficultés d'approvisionnement en composants semi-conducteurs, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du blocus COVID en Chine."

Seul Rolls-Royce est en croissance

Si l'on entre dans le détail des livraisons mondiales du groupe BMW, on constate que les marques BMW et MINI souffrent de cette contraction des ventes en 2022, à l'exception de Rolls-Royce qui, comme la plupart des marques de luxe et de non-luxe, est en croissance :

BMW : 2'100'689 (-5,1%)

MINI : 292'922 (-3,1 %)

Rolls-Royce : 6021 (+7,8%)

Total BMW Group : 2'399'632 (-4,8%)

Rolls-Royce Spectre

Les électriques représentent 9% du total des ventes

La part du groupe bavarois dans les voitures électrifiées est devenue particulièrement importante, la somme des hybrides rechargeables et des électriques atteignent 18,1% du total (433'792 unités) et les électriques pures atteignant presque 9%.

BMW i4 M50 by Kith MINI Cooper SE Cabrio

Cela a contribué à faire baisser les émissions moyennes de CO2 de la gamme européenne de BMW Group à 105 g/km en 2022, contre 115,9 g/km en 2021 (-9,4%). Le niveau devrait être encore plus bas en 2023.

De plus amples détails sur le budget de BMW Group pour 2022 et les perspectives pour l'exercice en cours seront communiqués lors de la conférence annuelle prévue le 15 mars 2023 (retransmission en direct ici).