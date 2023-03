Une BMW M3 Cabrio E30 est un modèle rare et très recherché. Comme seulement 781 unités ont été construites, il est en outre assez rare qu'un de ces véhicules soit mis sur le marché. Pourtant, l'un de ces exemplaires vient d'être vendu chez Collecting Cars. Pour la coquette somme de 95 500 euros.

Cette E30 de 1989 n'a que 80.407 kilomètres au compteur. Mieux encore : elle a été entièrement restaurée par le BMW Group Classic, ce qui en fait une voiture de collection très bien conservée, tant sur le plan mécanique que cosmétique.

Le quatre cylindres en ligne de 2,3 litres qui anime cette M3 Cabrio est couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports qui entraîne les roues arrière de la voiture. La voiture est peinte en Macao Blue Metallic et dispose d'une capote en tissu bleu foncé et d'un intérieur noir avec cuir. La voiture se caractérise également par des sièges sport à l'avant, un volant M, la climatisation et une radio BMW Bavaria C Electronic. La carrosserie est complétée par un jeu de jantes en alliage léger d'origine et restaurées.

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette BMW E30 M3 Cabrio de 1989 a été entièrement restaurée par BMW Group Classic, ce qui peut être prouvé par une documentation complète. Dans le cadre de la révision mécanique complète, la boîte de vitesses, l'arbre de transmission, les flexibles de frein, le radiateur d'huile, l'arbre à cardan, l'entraînement de l'essieu arrière, le silencieux, les tuyaux de climatisation, le condensateur, le filtre déshydrateur, le ventilateur et le compresseur ont été remplacés.

Selon le vendeur, l'intérieur et l'extérieur de la BMW sont en excellent état. La peinture a été récemment polie. Il n'y a pas de problèmes mécaniques ou électriques connus dans l'habitacle, qui est équipé d'une sellerie en cuir noir. Le service BMW de Düsseldorf a effectué le dernier service en juin 2021, qui comprend l'entretien annuel et le remplacement des disques et des plaquettes de frein.