Le constructeur allemand a vu son bénéfice net augmenter de 49% en l’espace d’un an

BMW peut se targuer d’avoir enregistré de solides résultats financiers au cours de l’année 2023, comme l’indiquent les chiffres rendus publics par la société bavaroise.

Le constructeur automobile allemand, qui embauche près de 150'000 personnes, a vu son chiffre d’affaires 2022 réaliser un spectaculaire saut de 28%, à plus de 142 milliards d’euro. Mais c’est bel et bien la marge nette réalisée par BMW qui impressionne, avec un bénéfice net de 18,6 milliards d’euro, soit une hausse de 49% par rapport à l’exercice 2021…

Un CA solide et de belles marges, donc, qui ont tout pour satisfaire les investisseurs et le marché boursier. "La forte demande constante des clients s'est reflétée dans le solide carnet de commandes de l'entreprise", a indiqué BMW dans un communiqué de presse d’annonce de ses résultats.

Encore du mieux à faire en Chine

Pourtant, tout n’a pas été totalement sous contrôle pendant cette année 2022 et les problèmes intervenus en Chine, en particulier, n’ont pas favorisé l’exercice achevé. Les problèmes rencontrés par la marque en 2022 ont été les mêmes que ceux de nombreux groupes, à savoir les "difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les confinements liés au Covid en Chine". Des éléments qui ont retardé la production et les délais de livraison des véhicules vendus aux usagers.

Mais pour compenser la baisse du nombre de véhicules vendus, le groupe a notamment profité, comme d'autres dans le secteur, d'une hausse des prix de vente et d'une préférence des clients pour les modèles plus chers ou mieux équipés, indique l’AFP.

BMW semble également bénéficier d’une belle approche sur le marché de l’électrique. Les autos à propulsion électrique ont représenté 9% des ventes globales du groupe, ce qui demeure une goutte dans l’océan du parc automobile, mais représente tout de même le double du volume écoulé l’année précédente. L’objectif avoué de BMW est désormais de faire passer à 15% les ventes d’électriques sur cette année 2023.

"Nous continuerons de bénéficier en particulier cette année de la demande pour nos véhicules électrifiés et nos modèles haut de gamme", rappelle Nicolas Peter, directeur financier du groupe pendant encore quelques jours.