Audi fait ses adieux à la TT. En février dernier, le constructeur allemand a annoncé que sa voiture de sport bien-aimée approchait de la fin de sa carrière, tout comme la supercar R8. Mais aucun de ces véhicules ne partira sans une multitude de versions spéciales. Audi propose une nouvelle TT Roadster Final Edition qui a l'air absolument ravissante.

Un clin d'œil au début de la TT

La peinture "Audi Exclusive Goodwood Green Pearl" est un clin d'œil à la première génération de la TT, qui proposait cette couleur en option. Le toit est gris pour la première fois, à notre connaissance, et il est assorti aux pare-chocs et aux accents latéraux gris mat. Et comme ce modèle Final Edition est basé sur la finition S Line, une première pour la TT de troisième génération, des jantes de 20 pouces sont livrées en série.

Mais Audi a supprimé la plupart des badges S Line à l'extérieur et à l'intérieur. Au lieu des accents en aluminium brossé de série, la Final Edition opte pour de la fibre de carbone. Les sièges sont recouverts d'un magnifique cuir Palomino Brown, qui, selon Audi, est une "interprétation moderne" des sièges de baseball de la TT originale. Cependant, il est difficile de voir exactement quelles sont les similitudes.

Exclusive aux États-Unis

En termes de performances, la TT Roadster Final Edition est équipée d'un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 228 chevaux et 350 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. Il faut 5,5 secondes à cette TT pour atteindre 100 km/h, et la transmission intégrale ainsi que le contrôle magnétique de la suspension sont de série. Cette dernière option fait partie de la version S Line et permet d'abaisser la hauteur de caisse de 0,3 pouce.

Si vous souhaitez obtenir l'un des derniers modèles TT, cela sera très compliqué. En effet, cette voiture est exclusive aux États-Unis et est limitée à 50 exemplaires au total. L'Audi TT Roadster Final Edition coûte 68 895 dollars (64 766 euros) avec des frais de transport de 1095 dollars inclus (1029 euros). Les acheteurs de marchés tels que le Royaume-Uni, le Japon et l'Espagne ont droit à d'autres éditions spéciales uniques de la TT.