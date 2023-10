Alors que la TT quitte la scène après 25 ans d'existence, nous revenons sur la première voiture de sport d'Audi.

Tout a commencé par un gribouillage. Le genre de croquis que les designers créent presque inconsciemment. Sur des serviettes de table, des cartons, des bouts de papier. La plupart du temps, ce n'est guère plus qu'une source d'inspiration. Et selon le designer Freeman Thomas, c'est exactement ce qui s'est passé. Deux roues reliées par un léger arceau. Un demi-cercle sur deux cercles. La simplicité de la forme. Un gribouillis presque enfantin qui allait devenir l'Audi TT.

Alors que Thomas raconte comment ce croquis est passé d'une idée à la réalité, il est à la fois conscient de son rôle dans la création de ce véhicule emblématique, tout en le minimisant. "Je peux honnêtement dire que je ne suis pas la personne la plus talentueuse dans la pièce, mais je n'abandonne jamais." Cette forme désormais iconique a marqué la carrière de Thomas et a permis à Audi de renaître tel un phœnix.

La genèse

En mars 1994, Thomas travaille à Ingolstadt aux côtés de J. Mays, designer en chef d'Audi. Tout juste sorti de sa collaboration sur le Concept One de Volkswagen, qui allait devenir la New Beetle. Thomas est inspiré pour pousser encore plus loin l'idée de cette forme graphique.

"J'ai fait une petite esquisse et il est passé devant moi et m'a dit : "Qu'est-ce que c'est que ça ?" Thomas haussa les épaules : pour lui, ce n'était qu'un gribouillage. "L'esquisse m'a pris littéralement vingt minutes. Mais Mays a vu quelque chose de plus et a dit : "Je peux vous l'emprunter ?" Avec la bénédiction de Thomas, Mays l'a apporté directement au responsable du développement d'Audi AG, Joseph Paefgen.

Derrière l'enthousiasme de Mays se cachait quelque chose d'autre : un sentiment d'urgence palpable. L'année même du gribouillage, Audi était au bord de l'extinction aux États-Unis. Le style de la gamme était anguleux et séduisant... mais à la limite de l'invisible. Le problème n'était pas seulement un produit anodin, mais aussi un manque d'identité. Si Audi voulait attirer de nouveaux clients et rester présente aux États-Unis, elle avait besoin d'un coup d'éclat. Quelle que soit sa forme, elle devait avoir une âme visuelle.

Mays a vu une telle opportunité dans ce gribouillis. Il s'est avéré que Paefgen a fait de même. Quelques heures seulement après avoir partagé le dessin, Mays est revenu avec un plan : Thomas devait rencontrer un ingénieur et commencer à transformer son croquis en concept. Immédiatement.

À partir de là, les choses ont évolué rapidement. Thomas reçoit le feu vert pour développer le concept en secret, à l'abri des regards attentifs des dirigeants d'Audi. Dans un premier temps, il utilise son appartement d'Ingolstadt comme studio de fortune, transformant le croquis en une série de dessins détaillés. Pendant ce temps, Mays obtient un espace aux studios Uedelhoven, dans la ville voisine de Gaimersheim, où Thomas dispose de l'espace nécessaire pour réaliser une maquette à l'échelle 1:4.

La promesse

Au cours des semaines suivantes, Thomas et son équipe de modélistes se concentrent sur l'élaboration de la version "droptop" de l'idée. Juste avant que le modèle ne soit présenté à Ferdinand Piech, président du conseil d'administration de Volkswagen AG, Thomas esquisse un autre croquis, cette fois d'une version à toit fixe. Une fois de plus, Mays devient le messager du dessin, tandis que Thomas attend avec impatience le résultat. "Je n'étais pas à la réunion", dit-il. "J'ai dû rester dehors."

Cette fois, la demande est venue du sommet de la hiérarchie. Piech aimait le cabriolet, mais il voulait aussi un coupé. Les deux versions seraient développées simultanément. En septembre, le travail sur un modèle à l'échelle réelle a commencé pour de bon. C'est à ce stade du développement que le cœur de l'idée originale est mis à l'épreuve. Quel serait l'aspect de la forme en trois dimensions ? La simplicité des lignes se traduirait-elle organiquement par une forme plus complexe, où s'agirait-il d'un bloc de style Bauhaus ?

Fidèle à sa parole, Thomas n'est pas du genre à baisser les bras face à ces défis. Il n'en était que plus déterminé à trouver des solutions et à exprimer la simplicité de son design, quel que soit l'angle.

"Je voulais que les fenêtres et le pare-brise flottent plutôt qu'ils ne se connectent", explique-t-il, "car dès qu'on les connecte, on a l'impression qu'ils ne sont pas sculptés dans leur ensemble". Thomas balaie son bras en arc de cercle pour souligner son point de vue. "Le graphisme des vitres latérales, ainsi que la ligne de toit qui se rétrécit à l'arrière". Si la maquette devait évoquer le caractère du dessin, il considérait que tous ces éléments n'étaient pas négociables.

Il s'est avéré que l'agencement du nouveau bureau a permis de répondre à ces questions. L'espace de travail était essentiellement un loft, avec un bureau donnant sur la zone de modélisation en contrebas. Thomas a ainsi pu non seulement se promener autour du concept pendant qu'il prenait forme, mais aussi l'observer de haut. Le bureau du deuxième étage offrait une autre source d'inspiration cruciale.

"Uedelhoven avait un côté avion avec toutes les fenêtres au deuxième étage", se souvient Thomas en souriant. Pendant que son équipe en bas épluchait et moulait le bloc d'argile géant, Thomas passait d'un étage à l'autre, l'esprit en éveil. "Je jetais un coup d'œil par ces petites fenêtres sous tous les angles, puis je descendais les escaliers en continuant d'affiner les lignes, car je voulais qu'elles arrivent à un point de fuite artificiel."

À l'intérieur comme à l'extérieur, la TT s'est démarquée du langage stylistique existant d'Audi. Vous pouvez voir le pari de la forme exprimé dans ces lignes, tendues sur la carrosserie et vers le bas, construites comme la tente la plus élégante du monde. Les formes sont à la fois indépendantes et harmonieuses, comme des courants d'eau qui finissent par se rejoindre dans un affluent plus important.

Vu d'en haut, le montant A ressemble à une pièce structurelle émergeant de la terre, s'élevant en un arc gracieux pour définir la forme du toit. Alors qu'il descend pour se jeter dans le joint des portes, une autre ligne émerge pour tirer la ligne de toit vers l'arrière dans une légère descente, se stabilisant sur le pont avant de plonger de manière spectaculaire vers le bas. Une ligne de caractère audacieuse s'étend sur toute la longueur de la carrosserie, glissant sur la tôle comme le vol d'une flèche.

Mais c'est l'intérieur qui tient pleinement la promesse de quelque chose de spécial. Qui aurait cru qu'un coup de poing pouvait être donné avec autant de retenue ? Le motif circulaire se poursuit dans l'ensemble de l'habitacle, exécuté de manière cohérente. Le moyeu du volant, l'entourage du levier de vitesses et les bouches d'aération sont tous cerclés d'aluminium véritable, également ponctués de huit encoches. Les empreintes sur le pourtour des bouches d'aération sont particulièrement agréables pour les doigts. Une simple rotation de l'anneau permet de régler le flux d'air et de passer d'un réglage à l'autre d'un coup sec et précis.

Les commandes de chauffage des sièges offrent une satisfaction tactile similaire : le commutateur à ressort se déploie d'une légère pression, offrant une sélection rotative de six niveaux de chaleur. L'aluminium est encore plus présent dans le panneau de la radio cachée et dans les supports triangulaires usinés qui "flottent" dans le tableau de bord. Même pour un concept car, ces détails uniques sont extraordinaires.

La révélation

Peu avant la présentation mondiale du concept TT en septembre, Thomas et Mays - tous deux diplômés de l'ArtCenter - sont retournés dans leur école en tant que conférenciers invités. Devant un groupe d'étudiants en troisième et quatrième année de design, ils ont passé la majeure partie de l'heure à parler du processus de gestation de la New Beetle. Mais vers la fin de la conférence, les deux designers seniors se sont mis à sourire comme des gamins.

L'un des étudiants présents ce jour-là se souvient que Mays s'est adressé à l'auditoire avec un sourire complice. "Ce que vous allez voir ne peut pas sortir de cette salle". À cinq minutes de la fin de la conférence, Mays a dévoilé des photos de la forme finale du concept TT.

Le monde semblait d'accord. Près d'un an après l'approbation du concept grandeur nature, la TT a stupéfié l'industrie lors du salon de l'automobile de Francfort en 1995. Le salon de Tokyo suivit, où Audi révéla le concept à toit ouvrant qui l'accompagnait. Lorsque le duo conceptuel d'Audi arrive au salon international de l'automobile de Detroit, la marque est à nouveau sous les feux de la rampe. Confortée par l'accueil, Audi promet qu'une version de série suivra.

En 1998, quatre ans après cette première ébauche, la TT est entrée en production. La plus grande surprise est peut-être que tous les détails exquis qui ont fait le succès de la TT sur le circuit des expositions ont été repris dans la production. Thomas était déterminé à conserver la vision du concept, comme il l'a fait du croquis à la maquette.

Et qu'en est-il de l'intérieur ? Magnifiquement exécuté et sur mesure, un fléau pour les consultants en coûts - et qui fait partie intégrante du caractère visuel unique de la TT. M. Thomas se souvient en riant d'une conversation au salon de l'automobile de Détroit, lorsque le concept a été présenté pour la première fois. "Je me souviens d'un type qui est venu s'asseoir avec moi dans la voiture, jouant avec le levier de vitesses, les bouches d'aération et tout le reste. Il m'a dit : "Vous savez, vous n'arriverez jamais à produire ça en série". Mais le design unique (et coûteux) de l'habitacle est resté pratiquement intact.

Reposant sur une version raccourcie du châssis que l'on trouve également sous la VW Golf et l'Audi A3, la TT était équipée d'un quatre cylindres transversal turbocompressé de 1,8 litre développant 180 chevaux. Une version plus puissante de 225 chevaux était proposée de série avec une transmission intégrale. Si le partage des pièces n'était pas une nouveauté au sein du groupe VW, le groupe motopropulseur monté latéralement était une rareté chez Audi.

Thomas considère cet agencement comme l'un des principaux avantages de la TT, en particulier au début de son développement. "J'étais entouré d'ingénieurs extrêmement talentueux. Il y avait un jeune ingénieur nommé Ralf Willner. Lorsque j'étudiais le concept, je lui demandais : "Est-ce possible ? Est-ce possible ? Et il faisait en sorte que ce soit possible". Selon Thomas, chaque choix de conception était basé sur les points difficiles. "Ainsi, lorsque la voiture a été montée sur la plate-forme de la Golf, il ne s'agissait pas d'un compromis."

L'ossature sobre a donné naissance à une voiture performante et viable. Motor Trend est allé jusqu'à dire : "C'est la première Audi que nous qualifierions de véritable voiture de sport." Frank Markus a fait preuve pour sa part d'une grande extase dans sa critique chez Car and Driver, qualifiant la TT de "coup de maître visuel et tactile qui stimule les centres du plaisir du cerveau comme peu d'autres formes de divertissement pour adultes".

Markus a également décrit la forme comme étant "vaguement rétro", un mot qui irrite Thomas, surtout lorsqu'il s'agit de la TT. "Beaucoup de gens considèrent ce design comme rétro. Pour moi, le rétro, c'est quand on emprunte à quelque chose d'autre. Ici, nous nous sommes inspirés de l'histoire d'Audi et nous avons vraiment essayé d'en faire une pièce authentique. Je pense que l'on pourrait utiliser des mots comme "rétro", mais je ne pense pas que ce soit approprié. L'idée de la TT était d'être originale par rapport à elle-même".

À la fin du siècle, Audi était en pleine renaissance avec une gamme entièrement remaniée et compétitive. L'A4 était le leader incontesté de cette offensive produit, représentant près de la moitié des ventes annuelles d'Audi aux États-Unis en 1996 et doublant à elle seule le nombre total de voitures vendues pendant les heures les plus sombres de 1994. Mais aussi cruciale qu'ait été l'A4 pour les résultats d'Audi, c'est la TT qui a attiré l'attention sur la marque en établissant - et en consolidant - une identité. C'est cette combinaison que Thomas considère comme sa plus grande réussite.

"Le design est une communication. C'est une communication visuelle. Souvent, un concept peut être très innovant et ne jamais être reconnu parce que la communication n'est pas là pour le décrire. Pour moi, la plus grande innovation de la TT a donc été sa forme, qui a permis de transmettre toutes les grandes innovations qui existaient déjà."