L'Audi TT mérite bien son statut de légende. Lorsqu'elle est arrivée sur le marché en 1999, la TT n'était guère plus qu'une Volkswagen Golf dans l’âme, mais elle est devenue l'un des coupés sportifs les plus populaires de son temps grâce à son style magnifique et avant-gardiste. Par la suite, ce design authentiques et ses performances ont fait rentrer la TT dans l’histoire.

La première génération a engendré deux niveaux de finition assez importants. En 2003, Audi a ajouté un VR6 de 3,2 litres à l’ensemble, accouplé exclusivement à une transmission DSG (Direct Shift Gearbox) à double embrayage alors révolutionnaire. Puis, en 2005, la TT Quattro Sport est arrivée, portant une carrosserie plus agressive et équipée du moteur 1.8L Volkswagen-Audi développant 240 ch à 5700 tr/mn.

L'Audi TT RS de deuxième génération fait son arrivée en 2009, avec un cinq cylindres en ligne turbocompressé de 2,5 litres développant 350 ch sous son capot tout en courbes. Une boîte manuelle à six rapports était disponible, tout comme une DSG à sept rapports.

Un ultime affrontement avant les adieux

Après 25 ans sur le marché, l'Audi TT va signer sa révérence après 2023, à moins qu'elle ne revienne en tant que véhicule électrique si les rumeurs sont vraies. Mais au moins, elle sortira par la grande porte avec la TT RS Iconic Edition 2023. Confinée à l'Europe, cette version reçoit également un cinq cylindres de 2,5 litres, mais il développe 395 ch et est livré exclusivement avec une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports.

Cela nous amène au sujet de la dernière course en ligne droite de Carwow. Mat Watson et son équipe vont confronter toutes les générations d’Audi TT. La Quattro Sport de 240 ch et la Quattro 3.2 de 250 ch font quasiment jeu égal, la voiture à moteur VR6 est plus lourde mais bénéficie de passages de rapports presque instantanés. En revanche, la TT RS à six vitesses de deuxième génération est moins puissante que son successeur.

En plus d'une course se déroulant sur 400 mètres, l'équipe Carwow a également soumis les Audis à d’autres tests notamment sur le freinage des différents véhicules. Nous ne spoilerons pas la fin, mais certains résultats pourront vous surprendre.

Galerie: Audi TT : tous les modèles