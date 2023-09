L'Audi R8 sera retirée de la production à partir de 2024 mais si le constructeur automobile allemand abandonne la supercar, elle n'est pas prête de s'éteindre pour autant. Sur Instagram, Audi demande aux fans de la R8 de donner leur avis sur la manière dont l'entreprise devrait filmer la voiture pour une dernière aventure.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 15 septembre, Audi permet aux fans de voter sur différents aspects de la dernière aventure de la R8. Aujourd'hui, la marque a commencé à recueillir des votes pour le lieu de tournage et le plan d'ouverture du film. Les lieux de tournage comprennent les routes sinueuses, les rues de la ville, un circuit de course et un désert. Les choix pour le plan d'ouverture sont le lever du soleil, l'heure dorée, l'heure bleue et minuit.

Audi récolte les votes par le biais de la fonction de sondage d'Instagram. On ne sait pas encore sur quels autres aspects du film les fans pourront voter dans les jours à venir, car la société demande à ses followers de l'aider à emmener la R8 "dans une aventure de plus". Au début du mois, Audi a annoncé que le dernier tour de piste de la R8 serait "quelque chose de spécial".

L'Audi R8 GT RWD de 2023 sera la dernière évolution de la supercar et la version à propulsion arrière la plus puissante jamais assemblée. Le constructeur automobile prévoit d'en produire seulement 333 pour le monde entier. La supercar est propulsée par le moteur V10 de 5,2 litres. Il développe 602 chevaux et 560 nm de couple. Audi affirme que le coupé peut atteindre les 100km/h en 3,3 secondes et les 200km/h en 10,2 secondes. Sa vitesse de pointe est de 320 km/h.

Audi a présenté la R8 en 2006, avec un V8 de 4,2 litres. Le modèle 2009 a bénéficié d'une amélioration des performances avec le V10 de 5,2 litres qui offrait 525 ch. Ce n'est qu'en 2011 que la marque aux quatre anneaux a lancé la première R8 GT, qui développait 552 ch.

Audi a distingué la R8 GT des autres variantes par un badge unique, une aérodynamique spéciale et une réduction de poids de 25 kg. La supercar est dotée d'un emblème noir Four Rings et d'un badge R8 GT à l'arrière. Audi propose la R8 GT 2023 en gris Suzuka, gris Daytona et rouge Tango métallisé.

Acheter une R8 GT n'est pas donné puisqu'elle coûte 245 000€. Mais c'est le prix que certains sont prêts à payer pour posséder l'une des dernières R8 jamais fabriquées. Un modèle rare qui prendra bien évidemment beaucoup de valeur dans les années à venir.

