Audi affirme avoir "prévu quelque chose de spécial" sur Instagram (voir ci-dessous). Selon la marque automobile, il s’agira "du dernier tour de la R8" et il faudra être au rendez-vous, le 12 septembre.

Les images montrent une R8 avec une livrée camouflage, faite de motifs rouges, noirs et argentés. L’inscription "Audi-Sport" se trouve même sur l’aileron l'arrière, mais d’après ce que montre le constructeur automobile, ce modèle ne semble pas très différent de la version actuelle de la supercar, qui existe depuis 2015.

Galerie: Un teaser spécial pour l'Audi R8 sortante

Seyth Miersma, le rédacteur en chef de Motor1.com aux USA, a réalisé un dernier test de l'Audi R8 en août, non sans émotions.

"La direction subtile, la bande-son palpitante du V10 et l’adhérence folle de cette voiture rappellent mes bons souvenirs passés avec la R8 durant toutes ces années. Et bien sûr, mon sourire après être sorti de la voiture était toujours le même qu'après l'avoir conduit pendant un tour et demi, la première fois."