L'Audi Q8 est en vente depuis environ cinq ans, il est donc tout à fait naturel que le constructeur d'Ingolstadt mette à jour son SUV phare. Seuls le modèle standard et le SQ8 viennent d’être dévoilés, car le RS Q8 sera présenté plus tard.

Bien qu'il soit disponible depuis 2018, le véhicule utilitaire de sport semble toujours frais en apparence mais la marque aux quatre anneaux a ressenti le besoin de lui donner une petite touche de neuf pour affronter la BMW X6 2024.

Les changements commencent à l'avant où la calandre comporte désormais des éléments en forme d’octogone pour les deux voitures. Cette révision de mi-cycle comprend également une grosse paire de prises d’air, même pour la variante normale.

La carrosserie se refait une beauté

Les phares ont aussi été revus. L'Audi Q8 2024 est équipée de phares à LED haute intensité qui peuvent être éventuellement remplacés par une configuration LED matricielle. À cela s’ajoutent les phares HD Matrix LED dotés d’une lumière laser pour les feux de route. Cette dernière s'allume automatiquement à 70 km/h. De plus, ces nouveaux phares chics peuvent être configuré (il existe quatre sélections lumineuses) via l’écran principal.

À l’arrière, Audi intègre la technologie OLED dans les feux arrière pour imiter la berline A8 et le plus petit Q5. Ceux-ci disposent même d'un dispositif de sécurité. Lorsque la voiture de derrière s'approche à moins de 2 mètres du Q8 à l'arrêt, tous les éléments OLED sont automatiquement activés pour rendre le SUV encore plus visible.

On trouve trois nouvelles peintures métallisées (Rouge Chili, Bleu Ascari et Or Sakhir) ainsi que cinq modèles de jantes en alliage dont la taille varie de 21 à 23 pouces. L’habitacle peut être décoré de neuf façons différentes et il existe des finitions en carbone ou en aluminium gris argenté (pour ne citer qu’eux), selon la version choisie.

Que trouve-t-on côté moteur ?

En Europe, Audi vendra le nouveau Q8 en tant que modèle 55 TFSI avec un moteur à essence de 3,0 litres fonctionnant sur le cycle Otto. Ce six cylindres produit 335 chevaux et 500 Newton-mètres de couple, permettant au SUV de luxe d'atteindre les 100 km/h en 5,6 secondes et de culminer à une vitesse de 250 km/h.

Il existe également un moteur diesel six cylindres de 3,0 litres sous la forme du 45 TDI développant 228 ch et 500 Nm, bon pour un sprint de 0 à 100 en 7,1 secondes et une vitesse maximale de 226 km/h. Passez au modèle 50 TDI et vous obtenez 282 ch ainsi que 600 Nm pour un 0 à 100 km/h parcouru en 6,1 secondes et une vitesse max de 241 km/h.

En ce qui concerne le SQ8, il est équipé d'un plus gros moteur à essence V8 de 4,0 litres développant 500 ch et 770 Nm de couple, ce qui lui permet d’atteindre les 100 km/h, à partir d'un arrêt, en seulement 4,1 secondes. Mais sa vitesse reste limitée, de manière électronique à 250 km/h. Ce huit cylindres musclé peut arrêter quatre de ses cylindres en quelques millisecondes pour réduire la consommation de carburant lorsque cette puissance supplémentaire n'est pas nécessaire.

Le SQ8 reçoit des roues de 21 pouces avec des pneus 285/45, mais il existe également des options de 22 et 23 pouces, y compris un nouvel ensemble dédié de 23 pouces avec des pneus 285/35. La puissance de freinage est fournie par des disques de 400 mm à l’avant et de 350 mm à l’arrière avec des étriers de frein avant portant le badge S en noir ou en rouge. Comme le Q8 ordinaire, il bénéficie de la transmission intégrale permanente Quattro et d'une boîte de vitesses Tiptronic à huit rapports, qui change de vitesse plus rapidement.

Les Audi Q8 et SQ8 2024 seront disponibles à la commande en Europe plus tard, durant le mois de septembre. Les prix commencent à 86 700 € pour le 45 TDI, suivi du 50 TDI à 89 700 €, du 55 TFSI à 89 900 € et du SQ8 à 119 500 €.