Audi a produit de nombreuses versions de la R8 depuis son lancement en 2007. Le modèle a été décliné en coupé et en cabriolet, avec des motorisations à propulsion arrière et à transmission intégrale. Dans une nouvelle vidéo, trois versions différentes de la R8, une GT, une R8 Performance Quattro Spyder et une R8 Performance RWD, s'affrontent dans une course en ligne afin de mettre en évidence leurs différences sur la piste.

Les trois supercars sont équipées du même moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres et de la même boîte automatique à double embrayage à sept rapports, mais les puissances varient. La R8 GT développe 620 chevaux et un couple de 565 Newton-mètres. La R8 Performance Spyder développe la même puissance et plus de couple, avec 580 Nm.

Galerie: Audi R8 V10 GT RWD

45 Photos

La R8 Performance à propulsion est la moins puissante du groupe. Son moteur développe 570 ch et 550 Nm de couple. Elle pèse également 20 kg de plus que la GT, soit 1 590 kg contre 1 570 kg. La R8 Spyder est la plus lourde du groupe avec 1 695 kg.

La R8 GT, plus légère et plus puissante, a remporté la première course, tandis que la variante Quattro, plus lourde, a pris la troisième place. Dans la deuxième course, la GT a terminé dernière, battue par la R8 et la R8 Spyder.

Bien que les trois modèles aient des puissances différentes à partir du même moteur, elles ont toutes mis 11,3 secondes pour couvrir les 400 mètres lors de la troisième et dernière course. La R8 GT avait la puissance nécessaire pour gagner, mais c'est la version à propulsion qui a franchi la ligne d'arrivée en premier.

La GT a brillé dans les deux dernières courses de roulage, remportant les deux. La R8 Spyder a terminé à deux reprises à la troisième place. Le cabriolet a également perdu le test de freinage à la fin, tout comme la GT, qui s'est inclinée de quelques centimètres face à la R8 à propulsion.

L'Audi R8 va tirer sa révérence. En effet, la production cessera à la fin de l'année 2023, avec la R8 GT. Audi ne produira que 333 exemplaires de ce modèle dans le monde. Il s'agit de la R8 à propulsion arrière la plus puissante jamais produite, avec un prix de départ dépassant les 230 000 euros.