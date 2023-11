C'est au salon de l'automobile de Francfort 2003 qu'Audi a dévoilé le concept Le Mans Quattro, qui allait devenir la R8 de première génération environ trois ans plus tard. Alors que la voiture de démonstration originale était équipée d'un moteur V10 biturbo de 5,0 litres, le modèle de production suivant a abandonné l'induction forcée pour offrir un moteur atmosphérique de 5,2 litres. Elle a conservé la formule V10 jusqu'à la fin, avec la GT RWD dévoilée il y a un peu plus d'un an.

N'oublions pas que la marque aux quatre anneaux a également proposé le modèle de la première génération avec un plus petit V8 de 4,2 litres, et que les deux groupes motopropulseurs étaient dotés d'une boîte de vitesses manuelle. Lorsque la deuxième génération est arrivée au Salon de Genève 2015, il s'agissait uniquement d'un V10 sans pédale d'embrayage. Une nouvelle vidéo émouvante intitulée "The Last Lap" présente une sélection de versions de la R8 qui ont été produites au fil des années et des éditions. Les fans de la supercar d'Ingolstadt ont été invités à participer en choisissant le lieu et la manière dont les voitures allaient être filmées, ainsi qu'en donnant leur avis sur l'intrigue et la bande sonore.

2023 Audi R8 V10 GT RWD : Premier essai

Le résultat est un excellent mélange de R8 qui brûlent de la gomme, y compris une des premières versions avec la fameuse boîte de vitesses manuelle à six rapports. Il y a aussi la GT hardcore basée sur le modèle de première génération, rejointe par la GT RWD 2023 qui servira de chant du cygne à la R8. Il convient de noter qu'une version moins connue est absente de cette gamme, à savoir la E-Tron entièrement électrique. Elle a été produite en série limitée à moins de 100 exemplaires, à un prix d'environ 1 million de dollars.

Il y a eu une R8 encore plus méconnue, car peu de gens se souviennent de ce concept fou propulsé par un moteur diesel à douze cylindres. Dévoilée en janvier 2008 sous le nom de R8 V12 TDI avant d'être rebaptisée quelques mois plus tard R8 TDI Le Mans, cette supercar brûleuse d'huile était équipée d'un moteur diesel biturbo de 6,0 litres. Il développait près de 500 chevaux, transmis par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Cette combinaison inhabituelle lui a permis d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 4,2 secondes et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Ce moteur massif s'est retrouvé dans une voiture de série, le stupéfiant Q7 V12 TDI.

En début d'année, Marcos Marques, chef de projet eFuels chez Porsche, a révélé qu'Audi avait caressé l'idée d'une R8 d'entrée de gamme propulsée par un moteur à cinq cylindres en ligne. Il aurait été question d'une propulsion arrière avec une boîte manuelle ou une DCT, alimentée par le moteur turbocompressé de 2,5 litres de la TT RS et de la RS3. Techniquement moins puissant, le I5 avait en fait plus de couple que le V10 grâce à l'induction forcée.

Audi R8 V12 TDI Concept Audi R8 E-Tron

Quelle est la prochaine étape pour la R8 ? Le V10 sera retiré du marché par le groupe Volkswagen l'année prochaine, lorsque la dernière Huracan sortira de la chaîne de montage. Malgré la disparition du moteur, ce n'est qu'un adieu temporaire pour la voiture de sport phare d'Audi. Oliver Hoffmann, responsable de la division Développement technique, a laissé entendre qu'il y aurait une troisième génération. Il est probable qu'elle abandonne complètement le moteur à combustion et devienne une supercar entièrement électrique sur la future plateforme SSP (Scalable Systems Platform) du groupe VW.

Pendant ce temps, Lamborghini prévoit de remplacer la Huracan par un moteur à combustion, mais nous soupçonnons qu'il s'agira d'un groupe motopropulseur hybride avec un V8 biturbo. Elle devrait utiliser un moteur électrique et la transmission automatique à huit vitesses à double embrayage de la Revuelto. Si les rapports sont exacts, le huit cylindres se comportera la plupart du temps comme un bon vieux moteur à aspiration naturelle. Les turbos n'interviendraient qu'à partir de 7 000 tr/min.

Malheureusement, la R8 fera l'impasse sur cette configuration et passera directement à un EV complet sans aucun lien avec Lambo. Francesco Scardaoni, directeur de la région Asie-Pacifique chez Lamborghini, a déclaré que la société gagnait tellement d'argent aujourd'hui qu'elle pouvait se permettre de faire cavalier seul, sans partager les coûts avec Audi.