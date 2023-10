L'Audi R8 entre dans les livres d'histoire. Cette année 2023 marque la fin de la production de cette supercar tant appréciée. Imaginez donc notre surprise lorsqu'une série de photos de la R8 est arrivée dans notre boîte aux lettres électronique.

L'Audi ailée et évasée ressemble beaucoup à une voiture de course GT3, mais celle-ci a quelque chose de différent. Elle porte des plaques d'immatriculation à l'avant et à l'arrière.

Sommes-nous en présence d'une Audi R8 homologuée pour la route ? Nos sources à l'origine des photos le pensent, mais il ne s'agit pas nécessairement d'un modèle spécial provenant d'Audi. Il s'agirait plutôt d'une R8 GT3 construite par Scherer Sport, une société qui collabore depuis longtemps avec Audi Sport dans le domaine de la course et de la performance.

Il pourrait s'agir d'un véhicule d'essai conçu pour la route afin de répondre aux futures exigences d'homologation, mais quoi qu'il en soit, nous voulons en prendre le volant.

Il est presque certain que cela n'arrivera pas. Selon nos sources, seules 100 de ces R8 GT3 de route seront construites, et on peut supposer que la plupart d'entre elles (si ce n'est toutes) ont déjà des acheteurs qui attendent dans les coulisses. On ne sait pas encore si Audi sera directement impliqué dans le processus.

Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'une R8 blanche avec des pièces de voiture de course et des plaques d'immatriculation a été surprise en train de fendre la pluie sur le Nürburgring.

À en juger par les photos, nous pouvons également souligner quelques différences notables par rapport au modèle de route conventionnel. Le grand aileron de la GT3 n'a pas disparu, et le coffre que l'on trouve normalement est désormais occupé par d'énormes aérations. Il y a d'autres aérations au-dessus des roues avant, des dérives sur le bouclier et une grande prise d'air sur le toit. En regardant de plus près, vous remarquerez un toit complètement différent de celui d'une R8 de série. L'ensemble de la carrosserie s'inspire fortement de la R8 GT3 Evo II qui a fait ses débuts en 2021, en l'atténuant peut-être légèrement pour une utilisation sur route.

Nous n'avons pas droit à une photo claire de l'intérieur, mais nous pouvons voir ce qui ressemble à un tableau de bord standard à travers le pare-brise. Un arceau de sécurité est clairement visible également. De même, nous ne savons pas ce qui se passe sous ce grand capot, mais avec 602 chevaux en version de base, la R8 n'a pas besoin d'aide pour être extrêmement rapide.

Comme nous la voyons pour la première fois, nous n'avons aucune information sur la date ou la possibilité d'une présentation officielle. Nous resterons certainement à l'affût de plus amples détails, car une R8 GT3 déjantée constituerait un épilogue épique pour cette machine emblématique.