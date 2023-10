Audi abandonnera la R8 après l'année modèle 2023. La supercar a connu une carrière phénoménale, sillonnant les routes et les circuits avec assurance. Une nouvelle vidéo montre une ancienne R8 V10 Plus 2016 libérant toute sa puissance et sa fureur sur l'Autobahn allemande. Elle joue une symphonie rauque qui nous rappelle ce qui nous manquera dans notre avenir électrifié.

338 km/h sur l'autoroute

L'Audi R8 2016 embarque un moteur V10 de 5,2 litres derrière l'habitacle. Il développe 610 chevaux et 560 Nm de couple et peut propulser la supercar à 100 km/h en 3,2 secondes.

Sa vitesse maximale est de 330 km/h, qu'elle dépasse dans la vidéo. La R8 n'a pas eu de mal à atteindre sa vitesse maximale lorsque la route était dégagée et, lors d'une tentative, elle a atteint 338 km/h.

Galerie: 2023 Audi R8 V10 GT RWD : Premier essai

20 Photos

Des adieux cette année

Ce sera la dernière année modèle pour la supercar, et Audi fait ses adieux avec la R8 GT RWD de 2023, produite en série limitée. Le constructeur l'a présentée à la fin de l'année dernière comme le modèle à propulsion arrière le plus puissant de l'histoire de l'entreprise.

Elle est propulsée par le moteur V10 5,2 litres d'Audi, qui développe 602 chevaux et 565 Nm de couple. Elle peut atteindre une vitesse de 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 320 km/h. Elle est également plus légère de 25 kg.

Audi a lancé la R8 en 2006 pour l'année modèle 2007, donnant naissance à deux générations au cours de ses 16 années d'existence. Elle a été commercialisée avec un V8 de 4,2 litres et a été complétée par un V10 de 5,2 litres en 2009. Le constructeur a introduit la R8 GT en 2011.

Il est triste de voir une voiture comme la R8 cesser sa production, mais la gamme d'Audi pourrait ne pas rester longtemps sans supercar. Le constructeur a récemment laissé entendre qu'une troisième génération de la R8 était possible, et que les travaux étaient peut-être déjà en cours. Mais il faudra peut-être attendre deux ou trois ans, voire plus, avant que les choses ne se concrétisent.

D'ici là, nous pouvons continuer à apprécier le doux son du moteur V10 de la R8 avant qu'Audi ne remplace totalement les bruits d'échappement par des logiciels et des haut-parleurs. Ce n'est pas comme si les R8 en circulation aujourd'hui allaient disparaître de sitôt.