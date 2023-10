Même s'il semble que tous les nouveaux modèles lancés par Audi ne soient pas équipés de moteur à combustion, l'ICE n'est pas encore mort à Ingolstadt. La marque aux quatre anneaux a toujours l'intention de lancer des modèles à moteur conventionnel et, mieux encore, certains d'entre eux bénéficieront du traitement RS complet. Célébrant son 40ème anniversaire en 2023, Audi Sport GmbH, la société connue jusqu'en 2016 sous le nom de Quattro GmbH, travaille sur plusieurs voitures de performance à essence.

Deux plates-formes pour les modèles RS

C'est Marc Lichte, responsable du design chez Audi, qui l'a révélé dans une longue interview publiée sur le site officiel du constructeur. Il a expliqué que la quasi-totalité des futures voitures portant le nom de RS reposeront sur deux plates-formes seulement : Premium Platform Electric (PPE) pour les véhicules électriques et Premium Platform Combustion (PPC) pour les ICE. Il n'a pas donné d'autres détails sur cette dernière, mais la logique veut qu'il fasse référence aux variantes RS des grosses voitures qui reposent actuellement sur l'architecture MLB.

Audi RS6 Avant 2025 photos espion

Plusieurs modèles mis à jour

Alors que la TT RS et la R8 disparaissent malheureusement, le vieux moteur à essence a encore de beaux jours devant lui pour une dernière série de modèles RS "à l'ancienne". Des photos d'espionnage ont révélé qu'une RS6 Avant encore plus sexy est en préparation et qu'elle sera rejointe par une RS4 Avant de nouvelle génération qui passera sous le nom de RS5 Avant. Une autre RS5 Sportback devrait également voir le jour, ainsi qu'une RS7 Sportback plus imposante.

Audi a récemment mis à jour les Q8 et SQ8, ce n'est donc qu'une question de temps avant que le RS Q8 ne soit lui aussi modifié. La prochaine génération de Q5 pourrait enfin recevoir la variante RS tant attendue, bien que rien ne soit encore officiel. Tous ces modèles reposent sur l'architecture MLB que le groupe Volkswagen utilise depuis 2012. Cette architecture sous-tend également le VW Touareg, le Lamborghini Urus, le Porsche Cayenne et le Bentley Bentayga, entre autres modèles.

Une fin en beauté pour les ICE avant 2025

En début d'année, Sebastian Grams, patron d'Audi Sport, a laissé entendre que le moteur cinq cylindres pourrait disparaître avec fracas dans une RS3 plus puissante. Le moteur turbocompressé de 2,5 litres développe actuellement 394 ch, mais il se pourrait que la RS3 faceliftée soit plus puissante. On ne sait pas encore si la berline et/ou la berline à hayon bénéficieront de ce surcroît de puissance. N'oublions pas que les RS Q3 et RS Q3 Sportback existent toujours et partagent la plateforme MQB avec les RS3.

Aussi excitant que puisse paraître ce futur proche, les jours sont comptés pour les modèles sportifs d'Audi qui consomment de l'essence. Le constructeur automobile d'Ingolstadt a déjà annoncé qu'il lancerait ses derniers modèles à moteur à combustion interne en 2025, et que tous les produits lancés à partir de 2026 seraient des Véhicules électriques. D'ici à 2033, il souhaite mettre un terme à la production de véhicules à essence/diesel pour passer à l'électrique.