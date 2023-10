Comme vous le savez, Audi lancera ses derniers modèles de nouvelle génération équipés de moteurs à combustion en 2025. Chaque nouveau produit à partir de 2026 sera un véhicule électrique. Par conséquent, cela signifie que la génération actuelle de la l'A3 est la dernière à offrir un moteur à combustion, tout comme la Volkswagen Golf, sa cousine. Cela signifie également que le prochain lifting de milieu de cycle prévu pour 2024 représentera effectivement la dernière mise à jour de la voiture compacte à essence/diesel.

Pas de gros changements attendus

Par extension, on assiste à l'épilogue de la S3 dans l'ère du moteur à combustion interne. La S3 a été espionnée en train de faire des essais sur le circuit du Nürburgring en portant un camouflage à l'avant et à l'arrière pour masquer les changements. Audi étant principalement occupé à planifier son avenir électrique, il n'est pas surprenant que la S3 ne subisse pas de changements majeurs lors de son prochain lifting. Nous remarquons des phares actualisés ainsi qu'un pare-chocs avant redessiné avec une calandre apparemment plus petite.

Photos espion de l'Audi S3 Facelift

32 Photos

A l'arrière, il semble que les feux aient un graphisme légèrement différent tandis que le pare-chocs a gagné une ailette centrale proéminente pour le diffuseur flanqué des quatre sorties d'échappement. De plus, les réflecteurs rouges horizontaux montés au-dessus des fausses bouches d'aération ont fait place à des réflecteurs verticaux légèrement inclinés installés aux extrémités du pare-chocs. Il s'agit de changements discrets que seuls les passionnés d'Audi remarqueront d'emblée.

L'Audi RS3 et la Golf R de Volkswagen auront le droit à une mise à jour

La Golf R, cousine Volkswagen de l'Audi S3, subira elle aussi une cure de jouvence en 2024. Nous ne nous attendons pas à une augmentation importante de la puissance. En fait, nous ne serions pas trop surpris si le moteur à essence quatre cylindres turbocompressé était conservé tel quel. Pour rappel, le 2.0 TFSI délivre 306 ch et 400 Nm de couple à un système de traction intégrale Quattro via une transmission automatique à sept rapports et double embrayage.

La RS3 sera également mise à jour l'année prochaine, lorsque son plus gros moteur à cinq cylindres en ligne de 2,5 litres développant 394 ch pourra bénéficier d'une augmentation de puissance. Dans une interview accordée au début de l'année, Sebastian Gram, le patron d'Audi Sport, a laissé entendre que le moteur 2.5 TFSI serait plus puissant, sans ajout d'électrification, avant que le moteur cinq cylindres ne soit mis au rancart. Sa disparition progressive a déjà commencé avec l'arrêt imminent de la TT RS.

À long terme, la marque aux quatre anneaux remplacera l'A3 par une toute nouvelle voiture compacte électrique basée sur une évolution de l'omniprésente plateforme MEB du groupe VW. Selon les rumeurs, le modèle de nouvelle génération devrait arriver aux alentours de 2027 et être décliné en versions S et RS.