Vous vous souvenez de l'élégante Lamborghini Huracán Sterrato qui a fait ses débuts en août ? Elle s’appelait Opera Unica (voir ci-dessous) et il a fallu 370 heures pour terminer sa peinture extrêmement détaillée. Cela représente 15 jours de travail d'affilé. Et pourtant, il a fallu encore plus de temps pour donner des couleurs à la grande soeur de l’Huracán : dites bonjour à la Lamborghini Revuelto Opera Unica.

Galerie: Photo - Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica

31 Photos

Présenté mercredi à l’Art Basel Miami Beach 2023, Lamborghini affirme que l'extérieur complexe de son bolide a nécessité 435 heures de travail, ce qui représente 18 jours d’efforts. Il faut ajouter, à cela, 220 heures supplémentaires pour l’intérieur personnalisé mais il ne s’agit pas d’une copie conforme de l’Huracán Sterrato Opera Unica. La robe de cette lambo incorpore du violet et du noir au milieu de stries de rouge, de bleu et d’autres nuances.

À l'intérieur, vous découvrez du cuir bicolore avec plus de violet et de noir, incorporant un thème similaire avec des stries de couleurs chaudes et froides dispersées. Des logos du 60e anniversaire sont cousus sur la garniture de toit, les inserts de porte et les appuie-tête.

Pour vous assurer de comprendre le niveau de détail dédié à ce projet, Lamborghini a coloré, à coups de pinceau colorés, le bouton du start/stop, qui est particulièrement joli (voir ci-dessus. Voici ce qu’a déclaré Mitja Borkert, le directeur du design de Lamborghini, au sujet de la voiture :

"Nous voulions créer quelque chose de purement artistique en utilisant des pinceaux et une combinaison de couleurs, comme si la Revuelto était une toile. C’est ce qui a alimenté notre inspiration pour cette livrée spéciale. Avec l'extérieur dynamique, peint à la main, nous mettons vraiment l'accent sur l'aérodynamisme et la vitesse de la voiture."

Un V12 pour vous convaincre ?

Si le visuel de la super sportive ne vous suffit pas, il y a un V12 hurlant de 6,5 litres caché derrière le conducteur pour faire bonne figure. Fusionné avec trois moteurs électriques, la Revuelto se pare d’une puissance combinée de 1 001 chevaux. Lamborghini affirme la cette dernière n’a besoin que de 2,6 secondes pour atteindre les 100 km/h et que sa vitesse max lui permet des pointes à 350 km/h.

Galerie: Essai - Lamborghini Revuelto 2024

19 Photos

On pense que cet exemple particulier ne connaîtra jamais de telles vitesses. On le verra cependant puisqu'il sera exposé à l’Art Basel pour permettre à Lamborghini de célébrer son 60e anniversaire, comme il se doit, avant de se rendre chez son nouveau propriétaire. Car oui, la marque italienne a vendu cette pièce unique à un très riche collectionneur pour plus d'un million de dollars.

Galerie: Lamborghini Revuelto Opera Unica