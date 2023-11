Avec un plan visant à électrifier l'ensemble de la gamme Lamborghini d'ici fin 2024, et seulement un modèle sur trois ayant déjà atteint cet objectif, il n'est pas difficile de deviner quels pourraient être les principaux objectifs du constructeur italien pour cette nouvelle année.

Il s'apprête à présenter l'héritière de la Huracán qui, à l'instar de sa grande sœur Revuelto, devrait devenir hybride rechargeable. Il en va de même pour l'Urus, dont la version "plug-in" pourrait faire son apparition dès la fin de l'année 2023.

Lamborghini Urus plug-in

On savait depuis 2022 que l'Urus ne serait pas le premier modèle de la gamme Lamborghini à recevoir une motorisation hybride rechargeable. Mais au vu de l'abondance d'aperçus de prototypes camouflés, le SUV sous ce cette forme ne saurait tarder. Il devrait s'agir de la première nouveauté de 2024, que nous ne serions pas surpris de voir apparaître en avant-première avant la fin de l'année 2023.

Photo espion du Lamborghini Urus plug-in sur le Nürburgring

Le nouvel Urus hybride devrait se baser sur la mécanique du modèle original, confirmant ainsi le retour du V8 biturbo de 4,0 litres, mais avec l'ajout d'un module électrique avec batterie rechargeable qui augmentera à la fois la puissance maximale et l'efficacité. On parle de plus de 800 ch au total, accompagnés d'un léger restylage de l'extérieur et de l'intérieur.

Nom Lamborghini Urus PHEV Carrosserie SUV Moteur Essence hybride plug-in Date d'arrivée Début 2024 Prix À communiquer

Remplaçante de la Lamborghini Huracán

Il n'y a pas encore de rumeurs sur son nom, mais le modèle qui prendra la place de la Huracán V10 est maintenant en phase de finalisation. Des prototypes aperçus dans les rues le confirment. La ligne ne devrait pas s'éloigner de celle de la Huracán actuelle, avec des phares plus fins et de nouveaux feux de jour.

Première photo espion de la remplaçante de la Lamborghini Huracán

La plus grande différence se fera sous le capot, où l'on pourrait assister à un net downsizing : le V10 devrait en effet être remplacé par un V8 biturbo, accompagné d'un moteur électrique, pour atteindre (selon les rumeurs) environ 900 ch. Comme l'Urus et la Revuelto, la nouvelle voiture de sport de Lamborghini disposera également de batteries rechargeables.