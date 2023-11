Alors que vous pensiez que les pneus étaient en sécurité, Ken Block réapparaît pour pulvériser encore plus de caoutchouc. La bande-annonce d'Electrikhana Two vient de tomber, mettant en scène Ken Block et l'Audi S1 Hoonitron, driftant, dansant et faisant des ravages dans la ville de Mexico. Mais bien sûr, cette exposition est très différente de toutes les autres. Il s'agit de la dernière sortie de Ken Block avant son décès tragique en janvier 2023.

Une dernière danse en silence

Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette nouvelle aventure Gymkhana. Selon la chaîne YouTube Hoonigan, elle a été filmée fin 2022 et constitue la dernière vidéo réalisée par Ken Block avec la société qu'il a créé. Il s'agit de la deuxième sortie de l'Audi électrique, construite spécifiquement pour le Gymkhana avec une configuration à deux moteurs générant 671 chevaux et 639 Nm de couple.

Galerie: Ken Block et son Audi S1 Hoonitron à Las Vegas

C'est bien moins que la Mustang Hoonicorn que Ken Block a piloté pendant une bonne partie de la décennie, mais la combinaison du couple instantané de l'Audi et de l'absence de boîte de vitesses se traduit par des vitesses de roue bibliques. Lors de son premier film Electrikhana à Las Vegas, Ken Block a déclaré que la S1 Hoonitron était la voiture de drift la plus avancée qu'il ait jamais conduite.

Au cœur du Mexique

La bande-annonce d'Electrikhana Two s'ouvre sur la descente de Ken Block vers le Hoonitron à la Plaza de Toros au Mexique. Après un court montage des précédentes sorties Gymkhana, la bande-annonce nous donne des flashs de Mexico avec Ken Block réalisant ses propres cascades. Cela signifie beaucoup de conduite latérale, quelques sauts, quelques accidents évités de justesse et beaucoup de fumée de pneu. C'est doux-amer, certes, mais c'est agréable de voir le 43 de nouveau en action une dernière fois.

Sa famille perpétue sa mémoire

Block est décédé le 2 janvier 2023 des suites de blessures subies lors d'un accident de motoneige. Son héritage reste cependant vivant. Sa femme Lucy a participé à la saison 2023 de l'American Rally Association (ARA) au volant d'une Ford Fiesta à transmission intégrale, rejointe par Alex Gelsomino, l'ancien copilote de Ken, sur le siège du copilote.

Sa fille Lia a également participé à une saison complète de l'ARA (avec Rhianon, la femme de Gelsomino, comme copilote), remportant le championnat Open 2WD et devenant la plus jeune championne de l'ARA à l'âge de 16 ans. Les deux femmes ont participé cette année à la course de côte de Pikes Peak, Lia clôturant l'événement en rendant hommage à son père au volant de la Porsche Hoonipigasus.