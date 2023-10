- Campagnano di Roma, Italie

Il suffit de le prononcer le nom Lamborghini à voix haute pour que, soudain, les supercars V12 envahissent vos souvenirs : la première fois que vous avez vu une Miura traverser votre ville natale, la Diablo VT de votre voisin ou l'Aventador SVJ devant laquelle vous avez bavé lors d'un salon. Lamborghini fabrique des souvenirs depuis 60 ans et n'a pas l'intention de s'arrêter maintenant.

Mais dans un avenir numérisé et électrifié, les bonnes intentions ne suffisent pas. C'est pourquoi la Lamborghini Revuelto 2024, le premier véhicule hybride rechargeable du constructeur, associe un V12 atmosphérique de 6,5 litres - évoquant les souvenirs des Countach et Murcielago - à une batterie de 7,4 kilowattheures et à trois moteurs électriques pour réduire les émissions, augmenter les performances et améliorer la maniabilité... rien que ça. La nouvelle supercar promet de combiner tous ces attributs sans sacrifier l'excitation brute que les clients attendent du vaisseau amiral de Lambo.

Cependant, le véritable test de la Revuelto sera de savoir si elle rappellera autant de souvenirs que de monter à bord de la Diablo. Heureusement, nous avons profité de 50 minutes à l'Autodromo Vallelunga, à environ une heure au nord de Rome, en Italie, pour nous en rendre compte. Et il se trouve que nous avons vite trouvé ce que nous voulions. Trente secondes après notre arrivée au stand, nous étions sur la voie des stands, prêts à effectuer notre tout premier tour sur la piste de Vallelunga, au volant d'une supercar de 1 001 chevaux. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Les chiffres Lamborghini Revuelto 2024 Moteur 6.5-Liter V12 Moteurs électriques double flux radial à l'avant / simple flux axial à l'arrière Puissance 1 001 chevaux Transmission Huit vitesses à double embrayage 0-100 km/h 2.4 s (environ) Mise en vente Début 2024

Cœur battant, âme électrique

Le groupe motopropulseur de la Lamborghini Revuelto semble incroyablement compliqué. Bien que nous gardions en tête l'existence de trois moteurs électriques, d'une direction par essieu arrière et d'une nouvelle disposition du moteur lors de la présentation de la supercar en mars dernier, nous n'avions aucune idée de la façon dont ces systèmes étaient interconnectés dans la pratique.

À la place de l'arbre de transmission dans le tunnel central se trouve la batterie lithium-ion mentionnée plus haut, qui transmet la puissance à deux moteurs électriques à flux axial, un pour chaque roue. Ces moteurs assurent une véritable répartition du couple, développant 295 ch et 348 nm chacun, ce qui permet un delta de couple de 2150 nm d'un côté à l'autre de la voiture. Le troisième moteur, quant à lui, est une unité à flux radial conventionnelle montée sur l'arbre secondaire - et non sur l'arbre primaire comme c'est souvent le cas sur certaines hybrides - de la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports.

Sur tous les modèles phares de Lamborghini depuis la Countach, la transmission se trouvait devant le moteur, mais l'emplacement de la batterie exclut cette possibilité. Intégrée au différentiel arrière actif, la boîte de vitesses à huit rapports est relativement compacte, ce qui contribue à améliorer la répartition du poids. Elle est également censée être plus douce que la boîte de vitesses automatisée à sept rapports à simple embrayage de l'Aventador sortante, d'autant plus que le moteur électrique peut ajouter un peu de propulsion à basse vitesse et lors des changements de vitesse. Il assure également les fonctions de marche arrière, soit dit en passant.

Mais la complexité du groupe motopropulseur s'étend également au logiciel. Le cerveau de la Revuelto est plus gros que celui de toutes les Lamborghini qui l'ont précédée. Il gère des tâches complexes comme la répartition du couple entre les différentes roues, le freinage par récupération et l'ESC - et oh, au fait, il fait tout cela en même temps. En effet, la voiture utilise ces moteurs électriques pour gérer les tâches de stabilité, plutôt que les freins à friction.

Si vous entrez trop vite dans un virage, la Lamborghini transformera le moteur de la roue intérieure avant en générateur, ce qui vous aidera à réduire votre trajectoire tout en rechargeant la batterie. En sortie de virage, le moteur arrière oppose une résistance à l'arbre secondaire, ce qui réduit le patinage des roues tout en rechargeant la batterie. Si vous levez le pied de l'accélérateur pour passer un virage en roue libre, le moteur arrière profitera de l'élan du moteur pour (vous l'avez deviné) recharger la batterie, sans pour autant ralentir le véhicule. Le résultat théorique de tout ce flux de puissance est que la Revuelto est toujours prête à vous donner sa pleine puissance de 1 001 ch, tour après tour après tour.

Cette technologie avancée n'oublie pas les amortisseurs magnétiques à réaction plus rapide, la direction à 2,5 degrés de l'essieu arrière ou les freins en carbone-céramique de plus grande taille - 410 millimètres à l'avant et 390 mm à l'arrière, avec des étriers à 10 pistons et à 4 pistons. Sans oublier l'intimidante architecture électronique de l'habitacle, digne d'un avion de chasse, qui aide le conducteur à contrôler ces fonctions. Imaginez notre surprise d'apprendre toute cette complexité lors de la réunion de presse, après avoir conduit ce qui nous a semblé être une supercar incroyablement cohérente et originale.

Sur la bonne voie

"Ne te plante pas ... "

En arrivant au bout de la pitlane, notre discours interne était à la fois rempli d'anxiété et d'excitation. Nous voulions rouler vite, mais la réalité s'est imposée dès que nous avons appuyé sur l'accélérateur : nous étions aux commandes d'une supercar de 600 000 dollars sur un circuit que nous n'avions jamais parcouru, même dans un jeu vidéo. Cependant, malgré les incroyables forces G latérales et longitudinales que la Revuelto peut exercer, elle inspire remarquablement confiance au conducteur.

Notre premier passage à Vallelunga fut un tour de repérage, mais nous avons tout de même roulé assez vite. Au deuxième tour, cependant, nous avons appuyé sur l'accélérateur pendant toute la durée de la première ligne droite. En balayant la légère courbe sur la ligne de départ/arrivée, nous dépassons les 160 km/h, et l'amélioration de la force portante de la Revuelto - 30 % de plus sur l'essieu avant et 70 % au total par rapport à l'Aventador Ultimae - est clairement apparente. La voiture semble collée à la route, et l'effort de direction augmente proportionnellement pour donner une immense sensation de stabilité à ces vitesses.

Avant la fin de la ligne droite, le V12 hurle à son régime maximal de 9 500 tr/min en quatrième vitesse, alors que nous freinons juste après avoir dépassé les 240 km/h. La pédale de frein est peut-être un peu trop ferme - les inconditionnels de la Countach l'adoreront - mais les freins en carbone-céramique à l'autre bout sont faciles à moduler et incroyablement puissants, tirant la Revuelto vers le bas avec un peu d'agitation de l'arrière, mais rien que même nos mains relativement novices ne puissent gérer. Grâce à la direction directe et précise, nous arrivons à prendre les virages pile à la corde, puis nous repartons avec fracas, le V12 hurlant à pleins poumons.

Nous nous retrouvons alors sur la dernière ligne droite de Vallelunga, un autre virage très serré avec un léger virage au milieu. Lorsque nous atteignons la zone de freinage pour la série d'esses et d'épingles de la seconde moitié du parcours, le compteur de la Revuelto indique 270 km/h, soit notre nouveau record personnel de vitesse sur terre. Nos doigts commencent à picoter sous l'effet de l'excitation, mais il reste encore du travail à faire. Les détonations de chaque rétrogradage accompagnent une diminution proportionnelle de l'élan, et les freins à friction et à récupération fonctionnent ensemble avec une orchestration si parfaite que Lamborghini devrait accorder une licence à tous les fabricants d'hybrides et de véhicules électriques du monde.

Nous pouvons clairement dire que les contrôles de stabilité régénératifs fonctionnent pour nous maintenir dans la bonne direction, mais c'est seulement parce que nous n'avons pas perdu le contrôle des 1001 chevaux sauvages qui se trouvent sous notre pied droit. Dans presque toutes les situations de conduite, les moteurs électriques interviennent imperceptiblement, donnant à la Revuelto une sensation de connexion surnaturelle avec la route et le conducteur. Il est vraiment incroyable qu'autant de sources d'énergie, de puces électroniques et de longueurs de fils puissent travailler ensemble dans une telle harmonie.

Si la Revuelto et ses différents systèmes semblent un peu trop froids et calculés pour être agréables à conduire, nous vous assurons que non. De la direction directe, lourde et agréable au hurlement de T. rex du V12, cette Lamborghini n'a pas oublié comment s'amuser alors qu'elle passe à une recette de performance légèrement plus moderne. Les sièges baquets très fermes, la position d'assise basse et l'excellente visibilité vers l'avant ne font qu'accentuer l'engagement, vous connectant à la conduite de la manière la plus excitante qui soit.

S'il y a un reproche à faire sur le plan dynamique, c'est que les pneus Bridgestone Potenza Sport qui équipaient notre Revuelto particulière semblaient un peu huileux. Ces ondulations au freinage et le dérapage occasionnel à l'accélération sur les vibreurs de Vallelunga pourraient être le résultat de l'usure des gommes sur notre voiture d'essai, et comme nous n'avons pas testé de Michelin Pilot Sport Cup 2 ou de Pirelli P Zero Trofeo RS depuis longtemps, nous ne peux pas faire de jugement catégorique. Mais nous pensons qu'un composé de gomme plus agressif serait plus judicieux pour les clients qui emmènent leur Lamborghini hybride rechargeable sur les circuits de course.

Malheureusement, nous doutons qu'ils soient nombreux à le faire, sauf peut-être à l'occasion d'une journée de club ou d'un tour de piste. Nous espérons que Lamborghini nous donnera l'occasion d'essayer la Revuelto sur des routes publiques dans un avenir proche.

Un style inimitable

Lamborghini sait que ses voitures de sport ne se contentent pas d'être performantes, mais qu'elles doivent aussi avoir un fort impact visuel. C'est exactement ce que fait la Revuelto grâce à un design qui s'appuie fortement sur les éléments de style du constructeur. Des formes en Y apparaissent sur les feux de jour, les prises d'air latérales et les feux arrière, tandis que des ouvertures hexagonales apparaissent sur le capot moteur et sont reprises dans la forme de l'échappement surélevé (lui-même inspiré par les sorties d'échappement d'une superbike Ducati). La meilleure vue est en effet celle de l'arrière, à hauteur d'homme, avec le spoiler ciselé et les sorties d'air qui s'éloignent du V12 magnifiquement exposé.

La ligne de toit est plus haute d'environ 2,4 cm, ce qui nuit légèrement aux lignes élancées de ses prédécesseurs - sous certains angles, la Revuelto semble presque trapue. Mais elle demeure immédiatement reconnaissable comme toute Lamborghini et ce fameux look d'avion de chasse. Le capot avant présente des lignes de caractère inclinées vers l'intérieur qui rappellent la Countach. Même si elle n'est pas d'une beauté exceptionnelle, la Revuelto n'en est pas moins voyante, agressive et marquante.

À l'intérieur, la forme de la console centrale a été conçue pour ressembler au panneau de commande d'un vaisseau spatial ou d'un F-22 Raptor, tandis que les bouches d'aération hexagonales du tableau de bord s'inscrivent dans la tradition Lamborghini. La tranche du volant est en fait plus fine que celle de l'Aventador, un choix délibéré qui, espère le constructeur, le rendra plus accessible et plus amusant, plutôt que trop agressif et intimidant. Que vous optiez pour les sièges de course inclinables et réglables manuellement ou pour les sièges de luxe à commande électrique, plus douillets, la Revuelto est raisonnablement confortable pour toute personne de 1,90m, même avec un casque sur la tête.

Lamborghini a également apporté quelques touches pratiques à sa nouvelle supercar V12, notamment une tablette derrière les sièges pouvant accueillir deux sacs à dos, un ensemble optionnel de porte-gobelets articulés jaillissant du tableau de bord, et un plateau de rangement plus grand sur la console centrale par rapport à l'Aventador. Il y a également de la place dans le coffre avant pour une paire de valises.

C'est là qu'on se quitte

"Bon, on reprend nos esprits et on se dirige vers les stands."

Nous savions que cela allait arriver. La voix de notre instructeur a retenti dans nos écouteurs à la dernière minute du dernier tour de notre dernier passage. Notre expérience au volant de la Revuelto est terminée, mais tout comme la Diablo de notre voisin, ce moment est gravé dans notre mémoire. Certes, la remplaçante de l'Aventador affiche des émissions de carbone réduites de 35 %, une vitesse de pointe de plus de 350 km/h et une accélération plus rapide - un temps de 0 à 100 km/h de 2,5 secondes -, mais ce ne sont que des chiffres. Qu'elle tourne au ralenti dans la voie des stands ou qu'elle rugisse dans une ligne droite, la Revuelto donne exactement les mêmes sensations que celles que nous attendons d'une Lamborghini moderne.

Environ 10 minutes après être sorti de la voiture, nous nous sommes endormis debout. Le stress d'une situation inconnue et les forces G élevées nous ont complètement épuisés. Nous avons déjà conduit des voitures de sport, mais rien n'a suscité autant de sueurs froides et de fous rires incontrôlables que la Lamborghini Revuelto 2024. C'est une véritable démonstration de modernisme, qui combine tout ce que les enfants aiment dans les supercars avec des technologies de réduction des émissions et d'amélioration de la stabilité.

Nous allons certainement murmurer "Lamborghini" en dormant cette nuit, conséquence de cette journée au volant d'une incroyable supercar.