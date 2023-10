La Revuelto n'est pas la première Lamborghini dotée d'un moteur hybride rechargeable, mais c'est la première que l'on peut acheter, puisque l'Asterion de 2014 n'était qu'un simple prototype. La Revuelto est un produit plus évolué dans la mesure où elle est équipée d'un V12 au lieu du V10 de la Huracan. Nous avons eu la chance de tester le nouveau moteur atmosphérique de 6,5 litres sur le circuit de Vallelunga et de découvrir comment il fonctionne en tandem avec les trois moteurs électriques, dont deux entraînent les roues avant.

La boîte manuelle automatisée à sept rapports de l'Aventador était considérée comme son talon d'Achille, mais la transmission indépendante (ISR) a fait place à une nouvelle boîte automatique à huit rapports et à double embrayage. Brett Evans, rédacteur en chef de Motor1.com, a fait l'expérience de ce tout nouvel ensemble sur le circuit italien au nord de Rome. Il a pu utiliser les palettes de changement de vitesse et constater que les changements de rapport étaient presque instantanés. Malgré sa taille et son poids, la Revuelto s'est montrée agile dans les virages et d'une incroyable vitesse dans les lignes droites.

Lamborghini Revuelto

39 Photos

Le nouveau fleuron de Sant'Agata Bolognese offre une puissance combinée de 1 001 chevaux qui doit mouvoir une grande supercar mesurant 4,9 mètres pouces et pesant, à vide, 1770 kilos. Même si nous n'imaginons pas que de nombreux propriétaires emmèneront la Revuelto sur un circuit, le puissant PHEV est tout à fait capable de procurer les sensations que l'on attend d'une voiture à moteur V12. Malgré un groupe motopropulseur extrêmement complexe, tous les composants fonctionnent en harmonie pour offrir un fonctionnement naturel sans le moindre accroc.

Un design propre à celui de Lamborghini

Même si les premières critiques viennent tout juste de sortir, Lamborghini a déclaré qu'elle avait déjà suffisamment de commandes pour être occupée jusqu'en 2025. La marque italienne, qui fait partie du groupe Volkswagen, affirme que la consommation de carburant et les émissions sont nettement inférieures à celles des autres Lamborghini. Toutefois, il est évident que les futurs propriétaires de la Revuelto ne l'ont pas acheté pour son efficience. Elle dispose donc toujours d'un V12 sans turbocompresseur, d'une transmission nettement améliorée et de la réponse instantanée des moteurs électriques, le tout dans une forme moderne et propre au style de Lamborghini.