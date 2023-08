La Lamborghini Revuelto est la dernière voiture phare du constructeur italien. Elle remplace l'Aventador en lui apportant un nouveau style et une technologie hybride de pointe. À peine lancée, la petite bombe italienne pourra déjà être équipée par DMC. Le spécialiste des pièces détachées a lancé deux kits de carrosserie en fibre de carbone pour la voiture.

Les deux kits - Molto Veloce et Schumacher - présentent leurs différences les plus significatives à l'arrière. Le kit Schumacher est doté d'un plus grand aileron arrière, avec deux montants et un col de cygne. Le taureau de St. Agata est gravé sur l'aile, ainsi que la mention "1 of 88", car DMC ne prévoit de produire que 88 exemplaires de la Schumacher. L'aileron Molto Veloce est plus petit, mais son design n'en est pas moins sauvage, tout comme le reste des éléments en fibre de carbone de la voiture.

Galerie: Lamborghini Revuelto "Molto Veloce" & "Schumacher" par DMC

30 Photos

Les deux ensembles aérodynamiques comprennent un nouveau splitter avant qui rappelle les variantes SVJ de Lamborghini. DMC a également redessiné les ailes avant qui comportent des prises d'air fonctionnelles en fibre de carbone. Les portes reçoivent des touches de carbone supplémentaires, tandis que le préparateur orne l'arrière d'un diffuseur plus grand et plus agressif.

La Revuelto est équipée d'un groupe motopropulseur hybride qui associe un tout nouveau moteur V12 atmosphérique à trois moteurs électriques. La puissance totale est de 1 001 chevaux, le moteur développant à lui seul 813 chevaux, mais DMC propose une mise à niveau qui permet d'obtenir 88 chevaux supplémentaires.

La puissance supplémentaire ne nuit certainement pas aux performances. La Revuelto de série peut passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et franchir la barre des 200 km/h en moins de 7 secondes. Elle atteint une vitesse de pointe de plus de 350 km/h, et offre une mobilité purement électrique d'environ 10 km.

Le supplément de puissance est fourni par un système d'échappement en titane ZESAD amélioré. Aux quatre coins, on trouve des jantes forgées AL13. La Revuelto de série est équipée en usine de pneus Bridgestone Potenza et Blizzak.

DMC propose les deux kits de carrosserie au prix de 88 888 dollars. Si vous ne voulez pas les deux, vous devrez débourser 49 990 $, et à ce prix, il peut être judicieux d'acheter les deux. Lamborghini n'a pas encore annoncé le prix de la Revuelto.