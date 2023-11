Nous ne sommes pas des experts du septième art, mais il n’est pas fou de dire que Le Loup de Wall Street, sorti en 2013, se classe parmi les films les plus emblématiques de cette décennie.

Pour nous, son succès est également dû à une star de l'automobile qui a fait son apparition dans le film : la Lamborghini Countach de 1989. Cette légende sera vendue aux enchères à Abu Dhabi par Bonhams, le 25 novembre.

Il s'agit, à l'origine, du plus performant des modèles Countach puisque la voiture est équipée d'un moteur V12 de 5,2 litres. Avec ses 449 chevaux, la Lambo peut atteindre les 100 km/h en 4,7 secondes, avec une vitesse de pointe de 294 km/h. Mais celle-ci se trouve dans un état bien particulier…

Galerie: Lamborghini Countach du Loup the Wall Street

15 Photos

La Countach, blanche, portant le numéro de châssis ZA9CAOSA6KLA12692 est l'un des 658 exemplaires de l'édition du 25e anniversaire jamais produits. Cette voiture a joué un rôle central dans certains des moments les plus marquants du film, capturant l'essence du style de vie extravagant de Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio.

Une épave iconique

Sa Lamborghini apparaît notamment dans une séquence de 3 minutes et 11 secondes de temps d'écran, durant laquelle DiCaprio entre en collision avec plusieurs véhicules et objets, sous l’emprise de stupéfiants. L’équipe du film a même utilisé une autre voiture et un camion à plateau pour infliger des dégâts supplémentaires à cette Countach, afin de la rendre encore plus amochée.

Pour l’heureux acheteur, qui devrait débourser entre 1,5 et 2 millions de dollars, cette acquisition ira au-delà de la Lamborghini accidentée. Un package complet vous attend, comprenant l'un des quatre costumes les plus emblématiques du film, une chaise du réalisateur, une planche à clin, des sweats à capuche de l'équipe et des DVD du film, tous signés par l'illustre trio composé de Scorsese, DiCaprio et Robbie.

Pour en revenir à l’estimation, le prix proposé est similaire au second châssis Countach (daté de 1993) qui a aussi été utilisé pour le tournage du film (voir ci-dessus). Cet exemplaire demeure dans un bien meilleur état, et il sera proposé aux enchères par RM Sotheby's, à New York, le 8 décembre prochain.