Lorsqu'une Jaguar XJ220 âgée de 30 ans et n'affichant que 46 miles n'est pas la voiture la plus chère d'une collection destinée à être vendue aux enchères, on sait que l'on a affaire à quelque chose de spécial. C'est ce que nous avons ici dans la collection Factory Fresh - 20 véhicules qui seront mis aux enchères par RM Sotheby's en novembre.

La supercar Jaguar susmentionnée est très rare : 282 exemplaires seulement ont été construits au cours de sa courte période de production du début des années 1990. Et qui sait combien il en reste avec moins de 160 kilomètres aux compteurs. De plus, le catalogue des enchères indique qu'une Ferrari 512 TR Spider de 1994 (construite à seulement trois exemplaires) fait partie de cette incroyable vente. Elle a quelques kilomètres de plus au compteur que la Jag mais demeure toutefois bien plus rare et donc ... plus chère.

La combinaison de la rareté et du faible kilométrage de la Ferrari a conduit RM Sotheby's à l'estimer à 2,7 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 3,8 millions d'euros. À titre de comparaison, la Jaguar (dans un état proche du neuf) n'a qu'une valeur de 423 000 à 490 000 euros. Mais ce n'est pas tout, cette vente réserve bien d'autres surprises.

Une autre pièce extrêmement rare fait partie de cette collection, une Bentley Turbo R Drophead Coupe de 1991, dotée d'un style Pininfarina et dont on dit qu'elle n'a été construite qu'à deux exemplaires. Oui, on l'appelle coupé parce que c'est ainsi que cette Bentley a commencé sa vie, la conversion en cabriolet ayant eu lieu après coup. Et pour rester dans le thème, elle n'a parcouru que 740 km.

Moins rare mais sans doute plus désirable, une Ferrari 550 Barchetta de 2001. L'annonce précise qu'il s'agit de l'un des 48 exemplaires construits avec conduite à droite, dans la teinte emblématique de Ferrari, le Rosso Corsa, avec un intérieur noir. Le propriétaire préférait apparemment la Bentley, car la 550 à toit ouvert n'affiche que 220 kilomètres au compteur.

Quel est l'intérêt de cette collection au kilométrage très faible ? Selon RM Sotheby's, elle provient d'un collectionneur de Singapour qui était également l'importateur officiel de Ferrari dans cette région. Cela explique pourquoi presque toutes les voitures (17 sur 20) portent des écussons du Cheval Cabré. Vous trouverez de nombreuses Testarossa et 512, une paire de 348, une autre 550 et quelques Ferrari récentes comme deux 599 GTB. Outre la Bentley et la XJ220 susmentionnées, une Jaguar E-Type de 1969 est proposée à ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus ancien.

Chaque voiture sera vendue aux enchères par RM Sotheby's lors de l'événement londonien du 4 novembre.