La voiture de Formule 1 Mercedes 2013 de Lewis Hamilton, qui a remporté à son volant sa première victoire pour l'écurie, a pulvérisé son estimation et a été vendue au Grand Prix de Las Vegas pour 18,8 millions de dollars (environ 17 millions d'euros).

Le châssis Mercedes W04 n°4 a été utilisé par Hamilton dans 14 des 19 manches de la saison 2013. Le Britannique avait rejoint l'étoile à trois branches en tant que coéquipier de Nico Rosberg pour mettre fin à sa période de six ans chez McLaren.

Hamilton, qui a remporté six de ses sept titres avec Mercedes, a notamment converti sa pole position pour remporter le GP de Hongrie devant Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel.

Sur les quatre autres podiums qu'il a décrochés pour terminer quatrième du championnat des pilotes, trois ont été obtenus (troisième place en Malaisie, en Chine et en Belgique) au volant de cette voiture.

Le châssis n°4 est devenu la première Mercedes F1 pilotée par Hamilton à être mise en vente au public. La célèbre maison de vente aux enchères RM Sotheby's a fait tomber le marteau à Las Vegas samedi pour 17 millions d'euros. La voiture était estimée à 9-13 millions d'euros avant la vente.

La vente aux enchères s'est déroulée au Wynn's Awakening Theater et a été animée par le présentateur de télévision et écrivain James Corden.

Avec 39 lots, il s'agit d'une vente relativement modeste. Une combinaison de course Ferrari que Schumacher aurait portée lors de sa victoire au GP d'Italie en 2003 a été adjugée 102 000 dollars (93 000 euros). Une Ferrari F40 GT de 1990, qui appartenait à l'origine au concepteur du circuit du Mugello et qui a participé à la série GT italienne, n'a pas atteint sa réserve et n'a donc pas été vendue ce soir-là.

Une réplique de Lando Norris a été vendue au prix de 10 800 dollars (9 800 euros) au profit de St. Jude Children's Hospital.

Vendue pour 29,6 millions de dollars (27 millions d'euros) en 2013 au Festival de Goodwood, le prix record pour une voiture de F1 a été atteint par la Mercedes W196R de 1954 avec laquelle Juan Manuel Fangio a remporté le deuxième de ses cinq titres.

La voiture de compétition la plus chère jamais vendue était également une Mercedes, avec un prototype de voiture de sport 300SLR "Uhlenahut Coupe" qui a changé de mains dans le cadre d'une transaction privée négociée par RM Sotheby's.

Mercedes a investi les 143 millions de dollars (130 millions d'euros) récoltés dans la mise en place d'un programme mondial de bourses d'études et de recherche pour les jeunes, spécialisé dans les sciences de l'environnement et la décarbonisation.

Lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, Bonhams mettra aux enchères la Lotus 79 (également châssis n°4) de Mario Andretti, qui a remporté le championnat en 1978. Elle devrait se vendre jusqu'à 9,5 millions de dollars (8,7 millions d'euros). La McLaren MP4/21 2006 de Räikkönen et une Ferrari de démonstration de 2001 figurent également en tête de liste.