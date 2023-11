Avec la Jaguar XJ220, la Ferrari F50 et la McLaren F1, la Mercedes CLK GTR a été le centre d'attention des passionnés d'automobiles dans les années 1990. Et il est facile de comprendre pourquoi : avec son look hors du commun, appuyé par un immense aileron arrière et des portes en élytre, et son moteur V12 de 6,9 litres préparé par AMG, il est difficile de rester insensible.

Et son caractère exclusif rend cette supercar encore plus attirante : seuls 28 exemplaires (prototypes y compris) ont été produits pour homologuer la version de compétition. Alors quand deux d'entre eux sont proposés à la vente, c'est un sacré événement ! Ça tombe bien, cela arrivera ce vendredi 17 novembre, à Las Vegas, dans une enchère RM Sotheby's.

Cheveux au vent

Et on ne parle pas de n'importe quelles Mercedes CLK GTR puisque l'une des deux est en fait une version Roadster de 2002, dépourvue de toit donc, produite à six exemplaires seulement ! Parfaitement entretenue, ce véhicule (numéro de châssis 000034) n'avait accumulé que 25 kilomètres lorsqu'un collectionneur américain en a fait l'acquisition, en 2011. Douze ans plus tard, son compteur n'affiche que 170 kilomètres.

Arborant une robe argentée et un intérieur en cuir noir et gris, cette voiture est accompagnée d'un ensemble de bagages et de manuels. Elle est actuellement estimée entre 10 et 12 millions d'euros.

L'autre CLK GTR est plus "sage", étant donné qu'il s'agit du simple coupé Straßenversion. L'exemplaire en question, le septième d'une série de 20, a été produit en 1999. Il est estimé entre 7,5 et 8,5 millions d'euros.

À noter que contrairement au Roadster de 2002, ce coupé possède un habitacle garni d'un tissu gabardine écossais bleu-gris, qui rappelle celui de la 300 SLR de Sir Stirling Moss et de son navigateur Denis Jenkinson, vainqueurs des Mille Miglia 1955. Seuls deux autres coupés CLK GTR sont connus pour arborer ce motif de sellerie.

Livré neuf en Suisse le 12 mai 1999, ce coupé a été utilisé occasionnellement jusqu'en novembre 2010. Passé ensuite par une collection privée allemande et importé aux États-Unis en 2017, il n'a accumulé que 7 015 km.

Galerie: Mercedes-Benz CLK GTR Coupé et Roadster