Après avoir passé sept saisons chez McLaren, Hamilton a rejoint les Flèches d'argent en 2013 et a mené l'équipe à son premier titre constructeurs en 2014. Il a également remporté, avec la firme allemande, six titres de Champion du monde des pilotes.

Cette Mercedes W04 (châssis #4), pilotée par Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Hongrie 2013 Budapest, va être mise aux enchères par RM Sotheby's et sera la vedette de la vente aux enchères du 17 novembre prochain. Cette même vente aura lieu à Las Vegas, en amont du Grand Prix de Formule 1. La W04-04 est la première monoplace de Mercedes, pilotée par Hamilton, à être proposée à une vente publique. Elle est estimée entre 10 et 15 millions de dollars (entre 9 et 14 millions d'euros).

Shelby Myers, responsable mondial des ventes privées chez RM Sotheby's, a déclaré que, "Dans le monde de l'automobile, peu de marques peuvent rivaliser avec les Flèches d'argent. La Mercedes W196, vendue pour 29,6 millions de dollars (28 millions d'euros), est pour l'instant la Formule 1 la plus chère de l'histoire. Le coupé Mercedes-Benz Uhlenhaut, qui a atteint 142 millions de dollars (134 millions d'euros), a confirmé la place de la marque dans les livres d'histoire comme l'un des constructeurs les plus reconnus et les plus prestigieux au monde."

La première victoire d'une longue série avec Mercedes

Le Grand Prix de Hongrie, 2013, s'est tenu sur la célèbre piste du Hungaroring, non loin de Budapest. La veille, Lewis Hamilton avait signé le meilleur temps des qualifications, devant Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) et Romain Grosjean (Lotus-Renault). C'est sous un soleil de plomb que le départ de la course est lancé. Hamilton est parvenu à conserver la tête de la course devant Sebastian Vettel. Au terme d'une course comme souvent dictée par la stratégie sur la piste Hungaroring, Lewis Hamilton décroche son premier succès au volant d'une Mercedes, le premier d'une longue série avec les Flèches d'argent (82). Celui qui était à l'époque simple Champion du monde de Formule 1 fut accompagné sur le podium par Kimi Raïkkonen et Mark Webber. À l'issue de cette saison 2013, Mercedes aura remporté trois courses, neuf podiums et huit pole positions.

"Aujourd'hui, nous présentons la W04, qui vient s'ajouter à la légende des Flèches d'argent, une voiture dont l'importance ne peut être surestimée. Pilotée par le pilote le plus titré de Formule 1 et icône de son sport, Lewis Hamilton, cette voiture lui a permis de remporter sa toute première victoire au volant d'une Mercedes, marquant ainsi le début du règne sans partage de la marque : la prestigieuse saga Hamilton-Mercedes. Ce duo ne peut être comparé qu'à Jordan et les Bulls, Brady et les Patriots, ou Messi et l'Argentine. Cette pièce de collection deviendra sans doute l'un des objets les plus convoités de notre époque".

Ce week-end, RM Sotheby's vendra également une vaste gamme de trophées, de combinaisons de course, de casques, de volants et d'autres souvenirs issus de la collection privée de Nigel Mansell, champion du monde de F1 en 1992. La liste des lots comprend notamment trois trophées de vainqueur de GP de 1986, trois de 1987, ainsi que son trophée de la deuxième place du GP de Monaco 1992. Cette course a été marquée par la célèbre bataille entre Mansell et Ayrton Senna.