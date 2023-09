Depuis 2008, le Grand Prix de Singapour de Formule 1 illumine le calendrier avec sa course nocturne et son circuit urbain particulièrement difficile pour les pilotes et les machines. L'édition 2023 n'a pas fait exception, avec une course très agitée et un résultat défiant tout pronostic.

Avant la manche de Singapour, Red Bull s'était chargé de remporter toutes les épreuves de 2023 et Max Verstappen les dix dernières courses, ce qui constituait deux nouveaux records en F1. La domination du duo était telle que l'on ne s'imaginait pas les voir battus de sitôt. Pourtant, c'est Carlos Sainz sur Ferrari qui a franchi la ligne d'arrivée en tête ce dimanche, sur un podium ne comptant aucune Red Bull !

Red Bull aux abonnés absents

Très tôt dans le week-end, l'écurie autrichienne a été mise en difficulté par la piste singapourienne. D'habitude si performante, la RB19 a souffert de la comparaison face aux voitures de Ferrari, Mercedes et McLaren. La grille de départ voyait Sainz en pole position, devant George Russell (Mercedes). Verstappen n'était quant à lui que onzième et son coéquipier Sergio Pérez treizième.

Accidenté en qualifications, Lance Stroll (Aston Martin) n'a pas pris le départ

Compte tenu du temps perdu dans les stands, la plupart des pilotes ne comptaient s'arrêter qu'une seule fois, les obligeant ainsi à adopter un faux rythme pour préserver au mieux leurs pneus. Cela a eu pour effet de resserrer le peloton, toutefois les dépassements n'ont pas été nombreux durant la première partie de la course.

Il a ainsi fallu patienter jusqu'à la sortie du Safety Car au 20e tour, conséquence de l'accident de Logan Sargeant (Williams) pour que le classement change. De nombreux pilotes se sont précipités au stand, et le double arrêt de Ferrari a fait passer Charles Leclerc de la deuxième à la sixième place, puis la septième après un freinage manqué ayant profité à Lewis Hamilton. De leur côté, Verstappen et Pérez étaient sur une stratégie décalée et ont changé de gommes plus tard.

Sainz résiste à la pression

Lancé à la poursuite de Sainz, Russell n'a pas été en mesure de menacer l'Espagnol avec la même stratégie, et Mercedes a tenté un coup de poker en effectuant un deuxième arrêt à moindres frais après l'abandon d'Esteban Ocon (Alpine), qui a neutralisé la course. Avec des pneus mediums plus compétitifs et moins usés, Russell a fondu sur les leaders, remontant sur le podium et mettant une pression de folle sur le duo de tête Sainz-Norris dans les derniers kilomètres.

Se sachant en difficulté avec ses pneus usés, Sainz a alors joué une belle carte en lever volontairement le pied pour permettre à Norris de rester dans sa zone DRS, et donc d'être plus rapide en ligne droite pour empêcher Russell de le dépasser. Une excellente stratégie puisque le Britannique n'a pas progressé au-delà de la troisième place et a surtout trouvé le mur dans le tout dernier tour. Le choc a été suffisamment important pour le faire abandonner.

Le podium du GP de Singapour 2023

Sainz a donc franchi la ligne d'arrivée en tête pour offrir à la Scuderia Ferrari son premier succès en plus d'un an. Norris s'est classé deuxième, devant Hamilton. Leclerc a fini quatrième, une poignée de secondes devant Verstappen. Le top 10 a été complété par Pierre Gasly (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Sergio Pérez, Liam Lawson (AlphaTauri) et Kevin Magnussen (Haas).

Le point au championnat

Le faux pas de Red Bull à Singapour n'a pas d'impact au championnat. Verstappen reste leader avec 151 points d'avance sur Pérez à sept Grands Prix de la fin de saison. Hamilton est désormais troisième, devant Fernando Alonso (Aston Martin). Chez les constructeurs, Red Bull n'a plus "que" 308 points d'avance sur Mercedes et 332 sur Ferrari. Du côté d'Alpine, la structure française continue de perdre du terrain sur McLaren, le débours est de 58 unités désormais.

Le prochain rendez-vous, le Grand Prix de Japon de Formule 1, aura lieu du 22 au 24 septembre 2023.