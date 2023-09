Nous avons souvent l’habitude de partager des photos de voitures camouflés sur le circuit du Nürburgring, ou d’hypercars ayant battu de nouveaux record sur la célèbre boucle allemande. Mais cette vidéo nous partage un moment encore plus spécial.

On y retrouve deux voitures de Formule 1 de l’actuelle équipe championne du monde, Red Bull, avec à leur volant, deux revenants. Sebastian Vettel a retrouvé sa RB7, la voiture avec laquelle il a écrasé le championnat du monde de Formule 1 en 2011, Tandis que David Coulthard, qui a fini sa carrière chez Red Bull entre 2005 et 2008, a piloté la RB8 qui a permis à Vettel et à son équipe de remporter leur troisième titre pilote et constructeur d’affilé, en 2012.

Vettel de retour ?

En revanche, ne vous attendez pas à voir les deux pilotes pousser à fond sur le Nürburgring, il ne s’agit ici que d’une parade, aussi symbolique soit-elle. De plus, on peut voir le duo de Red Bull être escorté par une BMW M4 Coupé, de la précédente génération, qui fait office de voiture de sécurité. Néanmoins, c'est une joie de voir ces anciennes gloires du sport sur l'un des circuits les plus difficiles au monde, qui plus est avec la bande son du moteur V8 qui nous rappelle que cette ère a (malheureusement) pris fin il y a tout juste dix ans.

Si Coulthard est un habitué de ce genre d’évènement pour Red Bull (il est également consultant pour la télé britannique depuis 2009), Sebastian Vettel est remonté dans une F1 pour la deuxième fois (après Goodwood) depuis sa retraite en 2022. Cependant, le quadruple champion du monde à récemment déclaré à Sky News qu’il ne pouvait pas exclure, à 100 %, un potentiel retour en F1.

Après tout, si Lewis Hamilton (38 ans) et Fernando Alonso (42 ans) sont toujours compétitifs cette saison et que d’anciennes gloires comme Schumacher, Lauda, Prost ou encore Räikkönen sont revenues, pourquoi l’allemand de 36 ans s’en priverait-il ? Peut-être qu’Audi s’en frotte déjà les mains…