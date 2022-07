Sebastian Vettel, qui possède une culture "sport auto" tout à fait remarquable, connaît l'importance et la contribution de la Grande-Bretagne aux compétitions automobiles et à la Formule 1.

En marge du Grand Prix de France, le pilote allemand a eu l'occasion de s'installer à bord d'un modèle iconique, une Aston Martin TT1 de 1922 qu'il a pu conduire sur le circuit Paul Ricard. Il s'agit bien évidemment d'un petit coup de pub pour célébrer le centenaire de la marque, mais Sebastian Vettel semble toutefois avoir pris beaucoup de plaisir à bord d'un modèle qui ne développe que 55 ch issus d'un petit moteur de 1,5 litre de cylindrée. Pour la petite histoire, l'Aston Martin TT1 pèse 750 kg, soit 45 kg de moins que l'AMR22 qui roule en F1 cette saison.

"Je suis passionné par l’histoire de ce sport, c'est donc vraiment spécial de piloter une Aston Martin de Grand Prix de 1922 ce week-end", a déclaré Sebastian Vettel, qui espère par ailleurs que l’AMR22 sera plus à l’aise que lors des courses précédentes.

"Les virages rapides du Paul Ricard devraient donner une autre dimension à ces voitures à effet de sol, et les virages lents seront un challenge pour tout le monde. Les week-ends précédents ne nous ont pas été favorables pour une raison ou pour une autre, ce serait donc bien de décrocher un bon résultat avant la trêve estivale."

Ces machines possédaient deux sièges, un pour le pilote et l'autre pour le mécanicien. Le mécanicien pressurisait le réservoir de carburant à l'aide d'une pompe à main, et il réparait aussi les différents problèmes qui pouvaient survenir pendant la course. Si elle était plus pratique qu'une voiture de F1 actuelle, elle était aussi plus lente puisque sa vitesse maximale était limitée à 137 km/h.