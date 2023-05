La Ferrari F40 est sans aucun doute l'une des voitures de sport les plus emblématiques, non seulement chez Ferrari, mais aussi dans toute l'histoire de l'automobile. Parmi les exemplaires les plus importants de ce modèle figure le numéro de châssis 83249 qui a appartenu à Alain Prost.

En tant que triple champion du monde de Formule 1, Prost était au sommet de sa carrière lorsqu'il a reçu les clés de la voiture dès son entrée à Maranello en 1990 (un quatrième titre allait suivre pour le français en 1993, mais chez Williams). À présent, c’est peut-être vous qui allez avoir le privilège de posséder cette F40 mise en vente par RM Sotheby’s, un spécialiste du genre, du 10 au 12 mai.

Estimé entre 2'500'000 € et 3'000'000 €, le châssis numéro 83249 est toujours dans un état remarquable. Prost a pris possession de la voiture à la fin de l’année 1989, mais il ne l'a jamais réellement utilisée et elle fut vendue peu de temps après, au début des années 1990. Le prochain propriétaire de la voiture, Graham de Zille (actuellement actif dans la Ferrari Challenge Series) a mis des kilomètres sur la F40, la conduisant dans tout le Royaume-Uni et l'a même présentée dans un article de Motor Sport, célébrant les 50 ans de Ferrari.

Un modèle unique et presque neuf

Au fil des années, cette F40 a changé plusieurs fois de propriétaires, mais a toujours été soigneusement entretenue et elle reste dans un état exceptionnel. Elle a même obtenu la certification Ferrari Classiche, ce qui signifie qu'elle conserve tous ses composants d'origine, y compris le moteur, la boîte de vitesses et la carrosserie. Elle fût également récompensée deuxième de sa catégorie au Concours du 70e anniversaire de Ferrari à Maranello.

D’ailleurs, la voiture est actuellement en France. Les réservoirs de carburants ont été remplacés lors d'une grande révision en mars 2019 chez Ferrari à Lyon et restent valables jusqu'en septembre 2028. Quant aux pneumatiques, ils ont actuellement 10 ans, mais le futur propriétaire de la F40 recevra un jeu de gommes datées de 2018.

Bien qu'elle ait plus de 30 ans, et moins de 4700 kilomètres au compteur, cette voiture est toujours un chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile. Son puissant moteur V8 reste aussi impressionnant aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque la célèbre italienne a quitté l’usine de Maranello. Le fait qu’elle ait appartenu à l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 ne fait qu'ajouter à son attrait.

Une autre Ferrari F40 a rapporté 2,15 millions de dollars aux enchères plus tôt cette année, il ne sera donc pas surprenant que la F40 de Prost obtienne une offre plus élevée. Ce modèle est presque devenu un classique pour RM Sotheby’s qui en vend une à chaque grosse vente aux enchères. La prochaine F40 à être proposée par la maison, basée au Canada, sera un modèle de 1989 estimée entre 2 200 000 € et 2 800 000 €. Pour cela il faudra se rendre à Villa Erba, le 20 mai, sur les bords du lac de Côme en Italie.