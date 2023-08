Une Ferrari F40 portant la couleur rose a participé à l'événement Formula Drift 2023 à Seattle, ce qui a eut effet d’attirer beaucoup de curieux. Cependant, cette popularité soudaine n’est aucunement liée à la couleur inhabituelle chez cette légende de l’automobile mais plutôt par le fait que l’homme au volant a perdu le contrôle de la supercar avant de la planter dans une clôture.

La brève vidéo ci-dessous montre la collision à basse vitesse. La bonne nouvelle pour le propriétaire de la Ferrari est que la clôture n'était pas particulièrement dure, et donc que la F40 se remettra vite de cette mésaventure.

Garnetsgti, utilisateur des réseaux Instagram et TikTok, a immortalisé ce moment qui parait, à première vue, vraiment ridicule. Mais il affirme que l'accélérateur de la Ferrari est resté bloqué et que le manque d'ABS a empêché le conducteur de s'arrêter avant de heurter la clôture.

Vous pouvez voir, dans la vidéo, que les roues se sont bloquées et que la voiture a légèrement dérapé. De plus, le F40 utilise un câble d'accélérateur, qui peut parfois coincer.

Un emblème de l’automobile

La Ferrari F40 marquait le 40e anniversaire de la marque, et de quelle manière ! Son V8 bi-turbo de 2,94 litres produisait 471 chevaux à 7 000 tours et 577 Nm de couple à 4 000 tr/min. La seule boîte de vitesses disponible était une manuelle à cinq vitesses et l’italienne pouvait atteindre les 100 km/h en 4,1 secondes, pour une vitesse de pointe de 324 km/h, selon les spécifications officielles.

À la livraison, le F40 n'était livré qu'avec une carrosserie rouge mais depuis, certains propriétaires les ont repeints ou, plus récemment, ont enveloppé l'extérieur dans d'autres couleurs.

Par exemple, un exemplaire vert menthe se trouvait au Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 (elle apparaît dans cette vidéo à partir de 1'12). Le préparateur japonais Liberty Walk a aussi créé sa version avec un extérieur blanc et rouge en hommage à sa patrie.

