La Ferrari 812 Competizione est une voiture de grand tourisme par excellence avec un moteur V12 à l’avant qui est propulsé par les roues arrière. Mais aucune voiture digne de ce nom n’échappe à Novitec qui a mis la main sur ce modèle du cheval cabré pour lui faire une petite mise à jour côté puissance.

Novitec à poussé les capacités de la Ferrari à 854 ch et 711 Newton-mètres. Le préparateur a également ajouté un échappement plaqué or, et les acheteurs peuvent choisir si la gestion du son est active ou non.

La 812 Competizione classique est habituellement livrée avec un V12 de 6,5 litres à aspiration naturelle qui développe 830 chevaux et 691 Nm de couple. La puissance maximale est atteinte à 9 250 tr/min et le moteur tourne jusqu'à 9 500 tr/min. Le coupé italien atteint les 100 km/h en 2,85 secondes et les 200 km/h en 7,5 secondes. La vitesse maximale est de 340 km/h

Cette 812 Competizione modifiée reçoit des roues de 22 pouces (signées Vossen) en plus de la mise à niveau côté puissance. Les ressorts révisés abaissent la hauteur de caisse de la voiture de 25 millimètres et un système de levage avant soulève le museau de 40 millimètres pour surmonter les obstacles routiers un peu plus facilement.

Une 812 caritative ? Ça existe aussi

Les cabriolets Ferrari 812 Competizione et Aperta ont été vendus dès que Ferrari les a lancés et le plus célèbre constructeur du monde a limité la production à 999 unités pour le coupé et à 599 exemplaires pour la variante à toit ouvrant.

Galerie: Ferrari 812 Competizione Tailor Made

Le Ferrari Styling Center vient de créer une 812 Competizione unique à vendre à des fins caritatives à New York sans pour autant divulguer pas la cause que cet argent va soutenir. Le modèle unique est peint en jaune mat Giallo Tristrato avec des détails noirs pour donner à l'extérieur l'apparence d'une esquisse de la voiture. L’intérieur a également une apparence assortie.

L’actuel pilote Ferrari, Carlos Sainz Jr, fait partie des propriétaires d'une 812 Competizione. Il en a acheté une via le programme de personnalisation Tailor Made du constructeur automobile, avec une carrosserie argent foncé, des roues noires et des étriers de frein rouges. À l'intérieur, Sainz a spécifié des plaques de roulement en fibre de carbone avec "Smoother Operator" (sa célèbre phrase radio notamment lors de sa période chez Mclaren) et des tapis avec son numéro de course 55.