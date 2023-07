Le Petersen Automotive Museum a rassemblé un bon nombre de supercars et de voitures de sport, récemment, et les a fait courir les unes contre les autres dans différentes configurations. Doug DeMuro a rejoint cette entreprise fantastique qui a animé certaines des courses de en ligne droite (façon dragster). Dans cette vidéo, deux des plus grandes voitures de production de l'histoire se rencontrent dans une bataille de vitesse.

Ce que nous avons ici est une Dodge Viper en compétition contre une Ferrari F40 pour le match des supercars des années 1990. Une bonne partie de la vidéo est consacrée aux spécifications techniques des deux modèles et nous en apprenons également plus sur l'histoire de la Viper et sur la façon dont elle a été conçue comme un concept-car, mais le soutien massif qu’elle a obtenu s’est matérialisé en un véhicule de production suite à un énorme investissement. Nous sommes ici pour les chiffres de performance, cependant.

La Viper présentée dans cette vidéo fait partie des premiers exemplaires assemblés et dispose d'un moteur V10 qui génère 400 chevaux à 4 600 tr/min et 630 Nm de couple à 3 600 tr/min. C'est la moins puissante de toutes les versions de la Viper, mais elle est encore assez bonne pour un sprint de 0 à 100 km/h en environ 4,2 secondes. La vitesse maximale est d'environ 265 km/h.

Qui a dit que ce ne serait qu’un duel ?

Galerie: Ferrari F40 (1992)

56 Photos

En face, la Ferrari F40 fait appel à un tout autre moteur. Au lieu d'un énorme V10 à aspiration naturelle, la supercar italienne utilise un V8 bi-turbo de 2,9 litres développant 477 ch selon les spécifications américaines. Une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports est chargée de canaliser cette sortie vers les roues arrière pour un sprint de 0 à 100 km/h en environ 4,2 secondes.

Mais pour rendre les choses encore meilleures, DeMuro présente également une Acura NSX rouge, qui a un concept très différent de celui de la Viper et de la F40. A-t-elle encore ce qu'il faut pour rivaliser avec deux des machines les plus performantes de l'histoire de l'industrie automobile ? Considérant que même une Mercedes E450 tout-terrain est un véritable rival pour la F40 dans une course à départ arrêté, tout est possible.