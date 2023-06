Le Shuttle Landing Facility du Kennedy Space Center, en Floride, a vu le jour en 1974 lorsque la NASA a décidé de réutiliser ses fusées spatiales. L’espace fut utilisé comme piste d’atterrissage pour les navettes spatiale jusqu'en juillet 2011. À présent, la section de cinq kilomètres de long sert aux essais à grande vitesse et tout récemment, quelques propriétaires de Bugatti ont eu le privilège de pousser leurs voitures jusqu’à leurs limites.

Top Gear s’est inspiré de ces tests et a décidé de voir si une Bugatti Chiron Super Sport pouvait atteindre une vitesse de pointe supérieure à celle d’une navette spatiale au moment de l'atterrissage. Une vérification rapide sur le site officiel de la NASA montre que la fusée en question se déplace toujours à 110 mètres par seconde au moment de toucher le sol, soit environ 396 km/h. Lorsque le parachute de freinage est déployé, cette vitesse tombe à environ 95 mètres par seconde (342 km/h).

Un arsenal prêt à en découdre

Pour battre ces chiffres, l'hypercar utilise son phénoménal moteur W16 de 8 litres partagé avec la Centodieci (voir ci-dessus).Avec une puissance de 1 580 chevaux (1 175 kilowatts), la Super Sport peut atteindre 200 km/h à partir d'un arrêt en seulement 5,8 secondes. Cependant, la vitesse de pointe est plus importante ici et selon les numéros d'usine de Bugatti, le véhicule peut atteindre 440 km/h. Sur le papier, cela devrait être plus que suffisant pour battre la vitesse d'atterrissage de la navette spatiale, mais de nombreux facteurs affectent les performances réelles de ce test de vitesse.

Durant cette course à la vitesse, impressionante, au Shuttle Landing Facility, quelques tentatives au delà des 400 km/h ont été enregistrées.. Nous ne voulons pas gâcher les résultats de cette course, mais il est plus qu'évident qu'une Chiron Super Sport peut facilement dépasser la vitesse d'atterrissage de la navette spatiale ou n'importe quelle fusée spatiale qui a atterri sur l'installation. C’est surtout la façon, presque sans effort, dont l'hypercar atteint cette vitesse qui est encore plus impressionnante.