La Bugatti Centodieci est une supercar exceptionnellement rare. Seules 10 voitures seront construites. On pourrait s'attendre à ce que ces voitures soient abritées dans des garages, avec pratiquement aucun kilomètre au compteur. Mais chaque Centodieci parcourt au moins 350 km. Et ce, avant même que le propriétaire n'en prenne livraison.

En effet, l'inspection de la Centodieci effectuée par Bugatti avant la livraison ne se limite pas à un simple examen minutieux avec des gants blancs et une loupe. Bugatti fait appel à Steve Jenny pour ce qui pourrait être l'évaluation la plus approfondie d'un constructeur automobile. Pilote d'essai chevronné pour Bugatti, Jenny est chargé de conduire chaque Centodieci sur une boucle de 115 km qui expose la voiture à pratiquement toutes les situations que son propriétaire pourrait rencontrer.

Galerie: Bugatti Centodieci Test avant livraison

2 Photos

Une partie des essais comprend des tests d'accélération et de vitesse dans un aéroport fermé, où l'hypercar est conduite jusqu'à sa vitesse maximale de 380 km/h, limitée électroniquement. Des manœuvres de slalom et d'urgence sont également effectuées, afin de pousser la machine jusqu'à ses limites.

Le test ne consiste pas seulement à vérifier la puissance et les performances. Bugatti affirme que Jenny est tellement à l'aise avec la Centodieci qu'il peut percevoir de petites variations dans tous les domaines. Tout cela fait partie de l'évaluation de la "personnalité" de la voiture, qui est apparemment très différente de la Chiron, bien que les deux véhicules utilisent le même squelette et le même moteur W16 quadri-turbo de 1 600 chevaux.

Mais attendez, ce n'est pas tout.

Une fois l'essai de 115 km terminé et les ajustements nécessaires effectués, Bugatti change le filtre de la boîte de vitesses et échange les roues/pneus avant de remettre la voiture au client. Jenny prend place dans le véhicule pour un autre essai d'environ 50 km afin de s'assurer que tout est parfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Centodieci rejoint son client, chaque voiture affichant 350 km ou plus au compteur.

La Centodieci a fait ses débuts en 2019 en fanfare, rendant hommage à l'EB110 des années 1990. La production du premier prototype n'a pas commencé avant 2021, suivie d'essais qui se sont terminés au début de 2022. La production de voitures de clients a commencé en mars, avec un nombre strictement limité à seulement 10 exemplaires.