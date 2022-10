Comme vous le savez, la production de la Bugatti Chiron est limitée à 500 exemplaires. Le fabricant de Molsheim n'a pas encore assemblé toutes les unités, le 400e exemplaire vient à peine de quitter l'atelier.

Il s'agit d'une Bugatti Chiron Super Sport qui bénéficie d'une carrosserie en carbone peinte en vert, de jantes noires en magnésium, et d'un intérieur noir "Beluga Black" contrasté par des éléments de la même couleur que l'extérieur. Cette Chiron Super Sport a aussi différents éléments en carbone ainsi que le toit Sky View pour apporter de la lumière à l'habitacle.

Le constructeur précise que pour assembler les 1800 composants de l'hypercar, il faut réunir 20 spécialistes.

"Chaque pièce de la Chiron est un chef-d'œuvre d'ingénierie, et réunir le tout nécessite les spécialistes les plus dévoués et les plus expérimentés au monde", a déclaré Christophe Piochon, le président de Bugatti. "Notre processus de peinture ou de finition est si détaillé que pour obtenir l'effet désiré, il faut jusqu'à huit couches pour la seule couche de finition, chacune étant polie pour obtenir une finition miroir parfaite, profonde et lustrée."

L'hypercar de Bugatti est motorisée par un W16 quadri-turbo de 8,0 litres capable de délivrer 1600 ch et 1600 Nm de couple disponible entre 2000 et 7000 tr/min. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 440 km/h et accélérer de 0 à 300 km/h en à peine 12,1 secondes. Lors de sa présentation, Bugatti a précisé que seulement 9 exemplaires de la Chiron Super Sport allaient être produits. Bien entendu, ils ont tous été déjà réservés.

Le constructeur du groupe Volkswagen doit maintenant assembler les 100 exemplaires restants avant de retirer définitivement la Chiron de la chaîne de production. La Bugatti Mistral et son moteur W16 lui succèderont, en attendant qu'un tout nouveau modèle soit présenté et vendu auprès des clients.